Morts d'Adama Salif Lamine Diallo et d'Abdou Tidiane Diop : Le procureur évoque une défaillance multiviscérale
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar a rendu public un communiqué de presse (n°005/PR) pour informer l'opinion publique de l'ouverture d'une enquête. Celle-ci fait suite au décès d'Adama Salif Lamine Diallo et d'Abdou Tidiane Diop, survenu le samedi 14 novembre 2026 à Dakar.
Les premiers éléments : une défaillance multiviscérale
Selon le communiqué, les premiers éléments de l'enquête font état, chez les deux victimes, d'une mort résultant d'une défaillance multiviscérale. Afin de déterminer les causes précises et les circonstances de ces décès, des examens toxicologiques sont en cours en France. Le parquet indique que les résultats sont attendus dans un délai estimé à six mois.
Le parquet précise que les investigations menées à ce jour n'ont pas permis de révéler l'existence d'autres victimes présentant des symptômes similaires ou susceptibles d'être liés aux faits. Elles n'ont pas davantage permis d'établir, pour le moment, un quelconque lien de causalité entre les décès constatés et le séjour des deux personnes dans un hôtel de la place.
Le communiqué conclut que les auditions se poursuivent et qu'aucune conclusion définitive ne saurait être tirée avant la réception et l'analyse de l'ensemble des résultats attendus.
Commentaires (19)
Bizarrement depuis lors les médias n'ent parle plus
le temps de la science n est pas le temps des rumeurs, ni celui des speculations.
9 mois pour donner la vie!
que valent quelques mois pour etablir scientifiquement les causes de deux deces?
tes americains seraient en train de chercher encore pourquoi le mort ne repond pas...
Domerame bi
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