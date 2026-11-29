Décès du maire d’Oulampane : son épouse voit son dossier se corser
Alors que son évacuation à Dakar était programmée, le maire d’Oulampane, Sagar Coly, a finalement succombé à ses blessures. Ainsi, son épouse, qui était placée en garde à vue pour tentative de meurtre et incendie volontaire, a vu son dossier se corser.
Désormais, Fatou Sané est poursuivie pour meurtre et incendie volontaire, selon des sources de Seneweb. Elle pourrait être déférée ce lundi ou mardi prochain devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Sédhiou, sauf changement.
Pour rappel, la mise en cause avait brûlé vif avec du liquide inflammable dans son sommeil. Elle est passée aux aveux lors de son interrogatoire dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Bounkiling.
D’après la dame, son mari ne s’occupe pas d’elle. « C’est la raison pour laquelle je voulais partir à Dakar à la recherche d’un travail afin de subvenir à mes besoins », a-t-elle expliqué lors de son audition.
Ainsi, le couple a eu une dispute qui a viré à la bagarre. C’est par la suite que la dame a pompé de l’essence d’une moto-Jakarta garée dans la concession. Puis, elle a attendu que son mari s’endorme pour l’asperger de liquide inflammable et y mettre le feu avec un briquet.
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