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Auteur: Ablaye Gadiaga SARR

« Décret bidon » : Guy Marius Sagna s'en prend vivement à Diomaye

Le député de Pastef, Guy Marius Sagna, s'en est vivement pris au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, dans le contexte du bras de fer autour de la mise en vigueur de la loi de finances rectificative (LFR).

« Diomaye a détourné le vote des Sénégalais en transhumant. Il n'y a rien d'étonnant qu'il détourne le vote des députés des Sénégalais avec son décret bidon. Qu'a-t-il détourné d'autre et que va-t-il encore détourner ? Telle est la question », a lancé Guy Marius Sagna.

Une sortie qui illustre la montée des tensions politiques entre les deux camps, sur fond de désaccords institutionnels autour de la LFR.