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Auteur: Khady Ndoye

Décret sur la loi de finances rectificative (LFR) : Le CIAAS dénonce les menaces contre les fonctionnaires

Le Collectif interministériel des agents de l’Administration sénégalaise (CIAAS) se dit très inquiet après les déclarations de certains députés mettant en garde les fonctionnaires contre d’éventuelles sanctions en cas d’exécution du décret relatif à la loi de finances rectificative 2026. Le CIAAS dénonce des tentatives d’intimidation et appelle au respect de l’état de droit.

Le CIAAS dit avoir suivi avec une attention particulière la séance plénière de l’Assemblée nationale consacrée à l’examen de la résolution relative au décret n° 2026-2416 du 19 novembre 2026, portant mise en vigueur du projet de loi n°40/2026 relatif à la loi de finances rectificative pour l’année 2026.

Au cours de cette séance, le collectif dit avoir été particulièrement préoccupé par les déclarations de certains parlementaires mettant en garde les fonctionnaires contre d’éventuelles sanctions s’ils venaient à participer à l’exécution dudit décret.

Ainsi, le CIAAS rappelle un principe qu’il juge fondamental : un acte réglementaire régulièrement pris et publié demeure applicable tant qu’il n’a pas été suspendu, abrogé ou annulé par les autorités compétentes, conformément aux procédures légales. Le collectif soulève alors une interrogation : « Sur quelle base juridique des agents de l’Administration pourraient-ils être sanctionnés pour avoir exécuté un acte réglementaire toujours en vigueur ? »

Tout en reconnaissant les prérogatives constitutionnelles et parlementaires de l’Assemblée nationale, le CIAAS estime que celle-ci ne saurait se substituer aux juridictions compétentes pour établir la responsabilité individuelle des fonctionnaires et prononcer des sanctions à leur encontre.

Pour le collectif, si des députés considèrent que le décret du 19 novembre 2026 est entaché d’irrégularités ou contraire aux dispositions légales, ils doivent emprunter les voies de droit appropriées pour en obtenir éventuellement la suspension ou l’annulation, plutôt que de brandir des menaces contre les agents chargés du fonctionnement de l’Administration.

Le CIAAS rappelle également que les fonctionnaires et agents de l’État sont avant tout des serviteurs de la République. À ce titre, ils doivent accomplir leurs missions avec dignité, loyauté et responsabilité, dans le respect des lois et règlements. Ils ne doivent pas, selon le collectif, devenir « les victimes collatérales des divergences institutionnelles ou des confrontations politiques ».

Le coordonnateur du CIAAS, Omar Dramé, se montre particulièrement ferme sur cette question. Le collectif affirme ne tolérer aucune forme d’intimidation ou de menace à l’encontre des agents qui exécutent leurs missions dans le respect des textes en vigueur. Il entend poursuivre son combat pour la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs de l’Administration sénégalaise.

En définitive, le CIAAS invite les deux institutions concernées à privilégier le dialogue, la concertation et le respect mutuel de leurs prérogatives constitutionnelles. Il estime que le dépassement des divergences institutionnelles est indispensable pour apporter des réponses concrètes aux préoccupations des Sénégalais et des travailleurs du secteur public.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le CIAAS dénonce les déclarations de députés menaçant de sanctions les fonctionnaires qui exécuteraient le décret n° 2026-2416 du 19 novembre 2026 portant mise en vigueur de la loi de finances rectificative 2026. - Le collectif rappelle qu'un acte réglementaire régulièrement pris et publié reste applicable tant qu'il n'a pas été suspendu, abrogé ou annulé, et estime que l'Assemblée nationale ne peut se substituer aux juridictions compétentes pour sanctionner les fonctionnaires. - Le CIAAS invite les deux institutions concernées à privilégier le dialogue, la concertation et le respect mutuel de leurs prérogatives constitutionnelles.