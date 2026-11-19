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Auteur: Mor Mbaye Cissé

Démantèlement d'un réseau de trafic de drogue à Diamaguène : quatre Sierra-Léonais et un Guinéen arrêtés

Cinq suspects , quatre ressortissants sierra-léonais et un Guinéen, ont été interpellés à Diacksao après l'exploitation d'une information sur un réseau de trafic de drogue. Un sachet de Kusch a été découvert lors de la fouille du local.

Le 18 novembre 2026, les éléments de la brigade de recherches du commissariat d'arrondissement de Diamaguène Sicap Mbao ont exploité une information faisant état de l'existence d'un réseau de trafic de drogue dans le secteur. Cette information a conduit à l'interpellation de cinq individus pour offre et cession, complicité d'offre et cession et usage collectif de drogues.

Les cinq mis en cause

Il s'agit de M. S., 21 ans, de nationalité sierra-léonaise, né à Freetown, se disant maçon, domicilié à Diacksao ; A. K., 39 ans, sierra-léonais, né à Freetown ; A. C., 32 ans, sierra-léonais, né à Freetown ; M. K., 30 ans, sierra-léonais, né à Freetown ; et I. M., 49 ans, de nationalité guinéenne, né à Conakry. A. K., A. C., M. K. et I. M. sont tous pêcheurs et domiciliés à Diacksao.

M. S. a été appréhendé au niveau du portail d'une maison, alors qu'il jouait le rôle de guide dans l'entreprise de commercialisation de la drogue. Les quatre autres ont été interpellés dans une chambre de la même maison.

La fouille du local a permis de découvrir un sachet contenant neuf képas de Kusch, deux joints entamés, un ciseau, deux paquets de « rizla » entamés, ainsi que des sachets destinés à l'emballage de la drogue.

Interrogé au poste, A. K. a avoué être un vendeur de drogue. A. C., M. K. et I. M. ont déclaré être de simples consommateurs.

Les cinq mis en cause sont placés en garde à vue pour offre et cession, complicité d'offre et cession et usage collectif de drogues. Le procureur de la République Saliou Dicko a été informé et une enquête est ouverte.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Cinq suspects (quatre Sierra-Léonais et un Guinéen) ont été interpellés à Diacksao par la brigade de recherches du commissariat de Diamaguène Sicap Mbao. - La fouille du local a permis de découvrir un sachet contenant neuf képas de Kusch, deux joints entamés, un ciseau, deux paquets de « rizla » entamés et des sachets d'emballage. - Les cinq mis en cause sont placés en garde à vue pour offre et cession, complicité d'offre et cession et usage collectif de drogues, et le procureur Saliou Dicko a été informé.