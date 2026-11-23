societe

Auteur: Laïka NZANGUILA BA

Démarrage de la production de la CSS : le Sénégal suspend la délivrance des autorisations d’importation de sucre

Le ministère de l’Industrie et du Commerce a suspendu, depuis le 20 novembre, la délivrance des Déclarations d’importation de produits alimentaires (DIPA) pour le sucre. Une mesure consécutive au démarrage de la production de la Compagnie sucrière sénégalaise (CSS).

À travers cette décision, les autorités entendent favoriser l’écoulement de la production nationale et réduire la dépendance du Sénégal aux importations. Le département ministériel inscrit cette mesure dans la politique d’import-substitution, déjà appliquée aux filières de la banane, de la pomme de terre et de l’oignon.

Le gouvernement entend ainsi consolider les capacités de production de la CSS, implantée à Richard-Toll, et accompagner ses efforts d’augmentation des volumes produits. L’objectif affiché est de renforcer la souveraineté alimentaire et d’atteindre, à terme, l’autosuffisance du pays en sucre.

Pour prévenir les inquiétudes liées à une éventuelle pénurie, le ministère assure que l’offre disponible suffit à couvrir la demande nationale. Il évoque la production des unités industrielles de Richard-Toll, à laquelle s’ajoutent les stocks déjà constitués. Les quantités commercialisées, précise-t-il, respectent les normes de qualité en vigueur et doivent garantir un approvisionnement régulier sur l’ensemble du territoire.

Cette suspension marque ainsi une nouvelle étape dans la volonté des autorités de privilégier les productions locales face aux produits importés. Reste à savoir si les capacités actuelles de la CSS permettront de maintenir durablement l’équilibre entre l’offre et la demande sur le marché sénégalais.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le ministère de l'Industrie et du Commerce a suspendu depuis le 20 novembre la délivrance des DIPA pour le sucre, après le démarrage de la production de la CSS. - Cette mesure vise à favoriser l'écoulement de la production nationale et s'inscrit dans la politique d'import-substitution déjà appliquée à la banane, la pomme de terre et l'oignon. - Le ministère assure que l'offre disponible (production de Richard-Toll et stocks constitués) suffit à couvrir la demande nationale.