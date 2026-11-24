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Auteur: Seneweb-News

DÉMARRAGE DES TRAVAUX RÉSIDENCE COSMOS : SABLUX S'ALLIE À CSCEC, PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL, POUR FRANCHIR UN NOUVEAU CAP DANS LA QUALITÉ DE CONSTRUCTION

À travers ce partenariat d'envergure, le Groupe entend renforcer son excellence opérationnelle, favoriser le transfert de compétences et élever ses standards de réalisation au bénéfice de ses clients.

Le Groupe Sablux franchit une nouvelle étape de son développement avec le lancement officiel des travaux de la résidence COSMOS, à Ocean Hill - Mamelles. Ce démarrage marque également le début d'un partenariat stratégique avec China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), premier constructeur mondial. Une collaboration d'envergure qui traduit la volonté du Groupe de s'appuyer sur les meilleures expertises internationales pour renforcer ses capacités opérationnelles, mieux maîtriser ses délais de livraison et élever durablement la qualité de ses constructions et de ses finitions.

La résidence COSMOS bénéficie d'un emplacement exceptionnel face à l'Atlantique. Par son ambition et les exigences de réalisation qu'elle implique, elle constitue un nouveau terrain d'expression du savoir-faire et des ambitions du Groupe.

L'excellence internationale au service du savoir-faire local

Le choix de CSCEC répond à une ambition précise : intégrer des méthodes de travail, des standards techniques et une organisation opérationnelle parmi les plus avancés au monde, afin de franchir un nouveau cap dans la réalisation des projets immobiliers du Groupe.

Cette démarche s'inscrit toutefois dans la continuité d'une conviction portée depuis toujours par Sablux : le développement de l'immobilier sénégalais doit aussi reposer sur la valorisation des compétences nationales. Le Groupe a ainsi construit et continue de développer des collaborations avec des entreprises et partenaires locaux sur ses différents projets en cours de réalisation.

L'arrivée de cette expertise internationale vient compléter et enrichir cette dynamique, à travers un véritable dispositif de transfert de compétences. L'organisation prévoit notamment des binômes associant des responsables internationaux à leurs homologues sénégalais, y compris dans des fonctions stratégiques. Ce partage des responsabilités doit favoriser la transmission des méthodes, la montée en compétences et le renforcement durable des capacités locales.

Un engagement renouvelé pour le Sénégal

Dans un contexte où le secteur du BTP traverse une période particulièrement exigeante, le lancement de la résidence COSMOS témoigne de la confiance que Sablux continue de placer dans le marché sénégalais et dans les perspectives de son développement immobilier.

Alors que les mesures conservatoires prises par les autorités sur le littoral ont constitué un frein aux activités de plusieurs opérateurs, leur levée pour le Groupe Sablux, dans le cadre des dispositions applicables aux entreprises en règle, ouvre une nouvelle étape. Le Groupe entend ainsi poursuivre ses investissements et ses projets dans le respect du cadre réglementaire en vigueur.

Le choix de s'associer à CSCEC s'inscrit pleinement dans cette lancée : investir davantage dans la qualité, renforcer les capacités de réalisation et mobiliser une expertise internationale au service de nos projets.

Une ambition : livrer mieux, plus vite et avec une qualité renforcée

Au-delà du partenariat et des moyens mobilisés, la finalité de cette démarche reste celle qui guide les engagements de Sablux envers ses clients.

Le Groupe entend agir concrètement sur trois priorités : une meilleure maîtrise des délais de livraison, une qualité de construction renforcée et des finitions répondant aux standards internationaux les plus exigeants.

L'ambition est également de faire en sorte que les compétences acquises à travers cette collaboration bénéficient durablement aux équipes et partenaires locaux, au-delà de la seule résidence COSMOS.

Fondé en 2009, le Groupe Sablux compte aujourd'hui 17 ans d'expérience, 110 programmes commercialisés dont 61 livrés, plus de 6 700 emplois créés, une présence dans 7 pays africains et 3 certifications ISO.

Avec COSMOS, Sablux affirme ainsi un choix stratégique : faire bénéficier ses clients de l'excellence internationale, tout en contribuant au renforcement du savoir-faire local. Car la performance d'un promoteur immobilier se mesure aussi à sa capacité à tenir ses engagements, à améliorer continuellement ses réalisations et à placer la satisfaction de ses clients au cœur de ses priorités.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le Groupe Sablux lance les travaux de la résidence COSMOS à Ocean Hill - Mamelles et noue un partenariat stratégique avec CSCEC, premier constructeur mondial. - Ce partenariat prévoit un transfert de compétences via des binômes associant responsables internationaux et homologues sénégalais, y compris dans des fonctions stratégiques. - Sablux vise une meilleure maîtrise des délais de livraison, une qualité de construction renforcée et des finitions aux standards internationaux.