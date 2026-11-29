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Auteur: Mor Mbaye Cissé

Descente policière à Mbeubeuss : Quatre suspects interpellés dans une case avec du chanvre indien et une arme blanche

Quatre individus, dont deux âgés de 19 ans, ont été interpellés le 27 novembre 2026 lors d'une descente à Mbeubeuss des éléments de la brigade de recherches du commissariat d'arrondissement de Malika, pour offre et cession de chanvre indien. Ils ont été placés en garde à vue pour offre et cession de chanvre indien.

Le premier est A. Diop, âgé de 27 ans. Il est récupérateur domicilié à Malika plage. Le deuxième, O. Sall a 19 ans. Il est également récupérateur domicilié à Yeumbeul Comico. Le troisième, A. Sow est âgé de 24 ans. Il se dit berger domicilié à Keur Massar. Le dernier, M. L. Niang a lui aussi 19 ans. Il est mécanicien domicilié à Malika.

D'après les policiers, les quatre interpellés ont été trouvés dans une case. Un sac en plastique rouge s'y trouvait, contenant 140 cornets et 400 g en vrac de chanvre indien. Cette drogue appartenait à A. Diop.

Une palpation de sécurité effectuée sur A. Sow a permis de découvrir sur lui un cornet de chanvre indien et une machette. O. Sall avait un sac en plastique bleu contenant 21 cornets de chanvre indien. Rien n'a été trouvé sur M. L. Niang. Il a néanmoins été reconnu comme le propriétaire de la case où la drogue a été découverte.

La drogue et la machette ont été consignées au service. Le procureur Saliou Dicko a été informé et une enquête a été ouverte.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Quatre individus, dont deux âgés de 19 ans, ont été interpellés le 27 novembre 2026 à Mbeubeuss par la brigade de recherches du commissariat de Malika pour offre et cession de chanvre indien. - Les policiers ont découvert dans une case un sac en plastique rouge contenant 140 cornets et 400 g en vrac de chanvre indien appartenant à A. Diop, ainsi qu'un cornet et une machette sur A. Sow et 21 cornets sur O. Sall. - La drogue et la machette ont été consignées au service, le procureur Saliou Dicko a été informé et une enquête a été ouverte.