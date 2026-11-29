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Auteur: Mor Mbaye Cissé

Déverrouillage frauduleux d'iPhones volés : Le faux commandant de la BR de Keur Massar arrêté par la SR de Colobane

Le 14 novembre 2026, une opération a été menée contre un réseau présumé spécialisé dans le recel, le déverrouillage frauduleux et l'acheminement à l'étranger de téléphones volés. Les cinq premiers interpellés ont été déférés devant le procureur du tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye (TGI) Saliou Dicko. Le dossier est entre les mains du doyen des juges du TGI. Parmi les victimes figurent la chanteuse Aïda Samb et Son Excellence Monsieur Turki Mohammad Aldamer, ambassadeur du Royaume d'Arabie saoudite au Sénégal.

L'interpellation de Mouhamadou Moustapha Biaye, le 26 novembre 2026

Dans le prolongement de cette opération, la section de recherches de Dakar a procédé, le 26 novembre 2026, à l'interpellation de Mouhamadou Moustapha Biaye, alias « Rassoul ». Il est soupçonné de se faire passer pour un enquêteur des forces de l'ordre afin d'approcher les victimes peu après le vol de leurs téléphones. Sous ce prétexte, il leur faisait croire que leurs appareils avaient été retrouvés ou que les voleurs avaient été arrêtés, dans le but d'obtenir des informations confidentielles facilitant le déverrouillage frauduleux selon des sources de Seneweb.

Un suspect aux multiples identités

Les investigations ont révélé que le suspect utilisait notamment les numéros 76 967 85 (..) et 76 573 63 (..), ainsi que d'autres lignes téléphoniques, pour contacter plusieurs victimes de vols d'iPhones. Pour gagner leur confiance et obtenir des informations confidentielles, il se présentait frauduleusement comme un enquêteur de la Gendarmerie nationale ou de la Police nationale, en utilisant différents noms, grades et fonctions.

Il se faisait ainsi passer tour à tour pour le commandant de la BR de Keur Massar, pour l'adjudant Lamine Coly, de la Division informatique de la police, et pour l'adjudant Ibrahima Guèye, de la BR de Dakar. Il utilisait aussi l'identité des gendarmes Kébé et Faye de la BR de Keur Massar, de l'adjudant Babacar Guèye de la police et de l'adjudant Camara de la SR de Dakar. S'y ajoutent l'adjudant Ndiaye, l'adjudant Bamba Guèye, le maréchal des logis-chef Lamine Thiam de la gendarmerie, et l'adjudant Babacar Diop.

Ces différentes identités et qualités professionnelles auraient été utilisées de manière récurrente pour faire croire aux victimes qu'elles étaient en contact avec des agents effectivement chargés de leurs dossiers. Sous ce prétexte, il leur soutirait des identifiants et des renseignements confidentiels susceptibles de faciliter le déverrouillage frauduleux de leurs téléphones.

Au moment de son interpellation, l'iPhone que Mouhamadou Moustapha Biaye utilisait personnellement s'est révélé être un appareil déclaré volé. Sa propriétaire, domiciliée à Thiès, a formellement reconnu son téléphone et confirmé avoir reçu des appels provenant des deux numéros précités. Croyant s'adresser à un adjudant chargé de l'enquête, elle lui avait communiqué ses identifiants dans l'espoir de récupérer son appareil.

Des saisies importantes de matériels

Les opérations menées dans le cadre de cette enquête ont permis de saisir 125 téléphones portables, en majorité des iPhones, 74 iPhones déjà démontés et 60 écrans d'iPhone, saisis séparément. Ces matériels font actuellement l'objet d'exploitations techniques afin d'identifier leurs propriétaires légitimes et de vérifier leur lien éventuel avec les vols dénoncés.

Appel à témoins : victimes de vols d'iPhones

Toute personne ayant été victime d'un vol d'iPhone et ayant reçu un appel provenant des numéros 76 967 85 (..), 76 573 63 (..), 76 135 96 (..) ou d'autres numéros éventuellement utilisés par le mis en cause, est priée de se présenter à la SR de Dakar. Les intéressés sont invités à se munir de tout justificatif permettant d'établir la propriété de leur appareil, notamment le numéro IMEI, la facture d'achat, la boîte d'origine ou tout autre élément d'identification, afin de faciliter les vérifications et l'identification de leurs téléphones parmi les matériels saisis.

La SR de Dakar poursuit ses enquêtes en vue d'identifier les autres personnes impliquées et de mettre au jour toutes les ramifications de ce réseau présumé. La gendarmerie nationale réaffirme sa détermination à lutter contre la criminalité organisée et la cybercriminalité.

A lire aussi : https://www.seneweb.com/fr/news/Societe/un-reseau-national-de-trafic-diphone-voles-demantele-par-la-sr-de-dakar-5-interpellations-la-chanteuse-aida-samb-et-un-ambassadeur-parmi-les-victimes_n_999004029.html

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le 26 novembre 2026, la section de recherches de Dakar a interpellé Mouhamadou Moustapha Biaye, alias « Rassoul », soupçonné de se faire passer pour un enquêteur des forces de l'ordre auprès de victimes de vols d'iPhones. - Le suspect utilisait plusieurs identités, dont celle de commandant de la BR de Keur Massar, pour obtenir des identifiants et renseignements confidentiels facilitant le déverrouillage frauduleux des appareils. - Les opérations ont permis de saisir 125 téléphones portables, 74 iPhones démontés et 60 écrans d'iPhone ; la SR de Dakar appelle les victimes ayant reçu des appels des numéros cités à se présenter avec leurs justificatifs.