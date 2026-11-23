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Auteur: Astou SOW Correspondante Podor

Diagnom : Une tentative de vol de bétail déjouée, un suspect arrêté par les populations puis déféré à Saint-Louis

La lutte contre le vol de bétail a connu un nouvel épisode dans la localité de Diagnom dans le département de Podor. Moussa Camara a été appréhendé par les populations, qui le soupçonnent d’être impliqué dans le vol de deux bœufs.

Selon les informations recueillies, le suspect aurait, après avoir dérobé plusieurs têtes de bétail dans la localité, pris l’habitude de donner rendez-vous à ses présumés receleurs. Ces derniers se présenteraient régulièrement à son domicile à bord de motos ou de véhicules pour récupérer les animaux.

Intriguées par ces mouvements inhabituels, les populations ont décidé de surveiller discrètement le domicile de Moussa Camara pour avoir le coeur net. Leur vigilance a finalement porté ses fruits dans la nuit du 19 novembre. Vers 23 h, un véhicule Peugeot a stationné devant le domicile du suspect. Alertés par cette présence, des habitants ont aussitôt fait irruption dans la maison.

Surpris par l’arrivée de la foule, le conducteur du véhicule a réussi à prendre la fuite. En revanche, M. Camara a été maîtrisé par les populations. Les gendarmes informés des faits ont procédé aux diligences nécessaires. L’affaire porte notamment sur le vol présumé de deux bœufs dont les contours seront établis dans le cadre de l’enquête.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Moussa Camara a été appréhendé par les populations de Diagnom, dans le département de Podor, qui le soupçonnent d'être impliqué dans le vol de deux bœufs. - Les populations ont surveillé son domicile et sont intervenues dans la nuit du 19 novembre vers 23 h, lorsqu'un véhicule Peugeot s'est stationné devant chez lui ; le conducteur a pris la fuite. - Les gendarmes informés des faits ont procédé aux diligences nécessaires et le suspect a été déféré à Saint-Louis.