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Auteur: Senewebnews-RP

Diourbel : il jette sa cliente d’une voiture en marche, le tribunal lui inflige seulement six mois de prison

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Le procureur de Diourbel n'avait pas mâché ses mots. Face à la gravité des faits et aux blessures subies par la victime, il avait requis cinq ans de prison ferme contre L. Diop, chauffeur de « Allo-Dakar ». Le parquet avait notamment insisté sur la vulnérabilité de R. Gningue, victime d'une double fracture ouverte de la jambe, ayant entraîné 60 jours d'incapacité temporaire de travail (ITT).

L’Observateur, qui a assisté à l’audience, rappelle que les faits remontent à la nuit du 29 au 30 juillet dernier. Le chauffeur est accusé d'avoir éjecté sa cliente de son véhicule en marche avant de repartir avec son téléphone. À la barre, il a nié les faits, soutenant : « C'est elle qui a sauté du véhicule. »

Présente à l'audience avec des béquilles, la victime réclamait, par l'intermédiaire de son avocat, Me Serigne Diongue, 5 millions de francs CFA de dommages et intérêts. Mais le verdict est bien en deçà des réquisitions du parquet. Après requalification des faits, le tribunal a condamné le chauffeur à six mois de prison ferme et à verser 2,5 millions à la victime.

Une décision que L’Observateur juge particulièrement clémente au regard de la gravité de l'agression, des blessures subies par la victime et du comportement du chauffeur. Le journal conclut que cette condamnation équivaut à « une simple tape sur les doigts pour l'accusé ».

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le procureur de Diourbel avait requis cinq ans de prison ferme contre L. Diop, chauffeur de « Allo-Dakar ». - Le tribunal a condamné le chauffeur à six mois de prison ferme et à verser 2,5 millions à la victime. - La victime, présente à l'audience avec des béquilles, souffre d'une double fracture ouverte de la jambe ayant entraîné 60 jours d'ITT.