Diourbel : il jette sa cliente d’une voiture en marche, le tribunal lui inflige seulement six mois de prison
Le procureur de Diourbel n'avait pas mâché ses mots. Face à la gravité des faits et aux blessures subies par la victime, il avait requis cinq ans de prison ferme contre L. Diop, chauffeur de « Allo-Dakar ». Le parquet avait notamment insisté sur la vulnérabilité de R. Gningue, victime d'une double fracture ouverte de la jambe, ayant entraîné 60 jours d'incapacité temporaire de travail (ITT).
L’Observateur, qui a assisté à l’audience, rappelle que les faits remontent à la nuit du 29 au 30 juillet dernier. Le chauffeur est accusé d'avoir éjecté sa cliente de son véhicule en marche avant de repartir avec son téléphone. À la barre, il a nié les faits, soutenant : « C'est elle qui a sauté du véhicule. »
Présente à l'audience avec des béquilles, la victime réclamait, par l'intermédiaire de son avocat, Me Serigne Diongue, 5 millions de francs CFA de dommages et intérêts. Mais le verdict est bien en deçà des réquisitions du parquet. Après requalification des faits, le tribunal a condamné le chauffeur à six mois de prison ferme et à verser 2,5 millions à la victime.
Une décision que L’Observateur juge particulièrement clémente au regard de la gravité de l'agression, des blessures subies par la victime et du comportement du chauffeur. Le journal conclut que cette condamnation équivaut à « une simple tape sur les doigts pour l'accusé ».
Commentaires (4)
le marteau judiciaire a beaucoup perdu de poids, ces temps-ci,
a la place de chauffeur, je serais presque tenté de casser une seconde jambe, pour beneficier de tarif promotionnel?
mais, au-dela de la peine, la question est: quelle protection effective notre justice garantit-elle aux passagers, notamment a nos soeurs, lorsqu'ils confient leur securite a un chauffeur de transport?
comme l'a dit "@Patriote', on ne sait pas ce qui s'est passé. donc...
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