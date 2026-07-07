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Diourbel : le père défonce la porte et surprend sa fille avec...

Auteur: Senewebnews-RP

il y a 1 jour 35777 Lectures 28 Commentaires | English
Diourbel : le père défonce la porte et surprend sa fille avec...

Diourbel : le père défonce la porte et surprend sa fille avec...

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S. Niang, un mécanicien de 36 ans, a été condamné par le tribunal des flagrants délits de Diourbel à quatre mois de prison ferme pour détournement de mineure.

L'affaire a éclaté au cours de cette année 2026, lors de la fête de Pentecôte. Soupçonnant sa fille de 16 ans, K. Maïga, de mentir lorsqu'elle prétendait se rendre à des cours de rattrapage, son père, M. Maïga, l'a fait suivre par son plus jeune frère. Selon L'Observateur, les soupçons du père se sont confirmés lorsque l'adolescente a rejoint le mécanicien à son domicile. Arrivé sur les lieux, face au refus des deux tourtereaux d'ouvrir la porte, le père de famille a « défoncé la porte, extirpé sa fille et lui a infligé une sévère correction devant son amant ». Blessée, la jeune fille a été conduite au centre de santé, avant que son père ne dépose plainte.

Lors des auditions, poursuit le journal du Groupe futurs médias, les deux intéressés ont reconnu entretenir une relation amoureuse depuis plus de deux ans. Pour sa défense, S. Niang a déclaré qu'il avait l'intention de faire de l'adolescente sa seconde épouse. La mère de K. Maïga, citée par la même source, a toutefois indiqué avoir été sollicitée à deux reprises par le prévenu et ses proches pour « sceller l'union », des démarches auxquelles elle s'était fermement opposée.

À l'issue du procès, conclut le quotidien d'information, le procureur avait requis six mois de prison ferme. Le tribunal a finalement reconnu S. Niang coupable de détournement de mineure. Il devra également payer 100 000 FCFA de dommages et intérêts à la partie civile. 

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Un père a défoncé la porte d'un domicile à Diourbel pour surprendre sa fille de 16 ans avec un mécanicien de 36 ans, S. Niang. - S. Niang a été condamné à quatre mois de prison ferme pour détournement de mineure, après avoir reconnu une relation amoureuse de deux ans avec l'adolescente. - Le tribunal a également ordonné à S. Niang de payer 100 000 FCFA de dommages et intérêts à la partie civile.
Auteur: Senewebnews-RP
Publié le: Mardi 07 Juillet 2026
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Commentaires (28)

Trier par :
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    Ablution ⭐ Top commentaire il y a 1 jour
    Il fallait scellé l'Union du moment qu'il avait demande la main de la fille. À cet âge c'est le moment idéal pour se marier chez une fille.
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    Wakhdeug il y a 1 jour
    Il faut changer la loi, en abaissant la majorité sexuelle à 15 ans. Les jeunes filles d'aujourd'hui sont trop précoces et wow beut. Euskey !
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    Jules il y a 1 jour
    La majorité sexuelle c’est 16ans donc y’a pas de détournement de mineur. C’est plutôt le papa qui devrait être enfermé pour coup et blessures et voie de fait.
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    REPONSE il y a 1 jour
    Relation de plus de 2 ans moins 16 donc 14
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    Non il y a 1 jour
    C'est détournement de mineure mais pas pédophilie.
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    Khadim mbaye il y a 1 jour
    La relation a eu 2'ans
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    Jules il y a 1 jour
    @REPONSE  L’un ne veut pas dire l’autre. Il peut la connaître et être attiré depuis 2 ans, ça ne veut pas dire qu’il a couché avec. Maudits soient ces parents à leurs enfants. C’est biologique man, à 16 ans les pulsions s’activent, maye ko mou guene sa responsabilité au lieu de l’espionner
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    @ jules il y a 22 heures
    Majorité sexuelle pour le mariage avec l'accord des parents sinon il y'a détournement de mineure moi je suis pour qu'on remonte l'âge surtout s'il n'y a pas mariage parce qu'à 18 ans les filles ne sont pas trop mature et les pervers en profitent
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    Mamadou lamine Diop il y a 1 jour
    Le père s'en tire bien pour avoir bien corrigé et blessé sa fille mais la loi a décidé de fermer les yeux meme si la fille n'a porté plainte. Quand quelqu'un veut se marier il faut l'accompagner plutôt que de dire non sans argumenter clairement.
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    scandaleux il y a 1 jour
    100 000 franc pour pedophilie ou je rêve, la société protège les détourneurs d'enfant
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    .. il y a 1 jour
    Hey petit frere !? pourquoi tu dis pas à ton pere qu'elle est bien aux cours. Ton futur beau frere ne te donne surement pas aseez de cadeaux...
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    Ahbon il y a 22 heures
    Moytouleen xaley 16 ans yi. Liniou kham mak sakh xamou ko.
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    RAHAN il y a 20 heures
    Question: pourquoi démarrer l'activité sexuelle à 16 ans et refuser le mariage à 16 ans ? Même si on doit parler de grossesse avant l'âge majeur, pourquoi alors ne pas accepter le mariage à 16 ans pour permettre de s'adonner à l'activité sexuelle sainement et sans entrave à la religion et faire le planning pour n'avoir d'enfants qu'à 18 ans et plus? Parce que si vous opter pour l'activité sexuelle à 16 ans et refusez le mariage, vous êtes obligés de faire du planning aussi pour ne pas tomber enceinte. Nous avons trop imité d'autres!
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    Mamadou Lamine Diop il y a 4 heures
    @RAHAN Fils de Crao ! Quel plaisir de revoir ce nom si familier. Malheureusement, la réalité biologique du corps féminin ignore la logique des lois, qui tentent de standardiser l'âge du mariage, du consentement, de la maturité ou du vote. Le plus ironique reste le choc frontal avec les coutumes locales. Ce conflit permanent entre modernité et traditions est un véritable casse-tête juridique et social.
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    Leuk il y a 15 heures
    6 mois de prison et la modique somme de 100 000 F c'est trop peu ! si tant est que la fille est réellement mineure (pas que sur les papiers avec retaille)

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