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Auteur: Senewebnews-RP

il y a 1 jour

Diourbel : le père défonce la porte et surprend sa fille avec...

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S. Niang, un mécanicien de 36 ans, a été condamné par le tribunal des flagrants délits de Diourbel à quatre mois de prison ferme pour détournement de mineure.

L'affaire a éclaté au cours de cette année 2026, lors de la fête de Pentecôte. Soupçonnant sa fille de 16 ans, K. Maïga, de mentir lorsqu'elle prétendait se rendre à des cours de rattrapage, son père, M. Maïga, l'a fait suivre par son plus jeune frère. Selon L'Observateur, les soupçons du père se sont confirmés lorsque l'adolescente a rejoint le mécanicien à son domicile. Arrivé sur les lieux, face au refus des deux tourtereaux d'ouvrir la porte, le père de famille a « défoncé la porte, extirpé sa fille et lui a infligé une sévère correction devant son amant ». Blessée, la jeune fille a été conduite au centre de santé, avant que son père ne dépose plainte.

Lors des auditions, poursuit le journal du Groupe futurs médias, les deux intéressés ont reconnu entretenir une relation amoureuse depuis plus de deux ans. Pour sa défense, S. Niang a déclaré qu'il avait l'intention de faire de l'adolescente sa seconde épouse. La mère de K. Maïga, citée par la même source, a toutefois indiqué avoir été sollicitée à deux reprises par le prévenu et ses proches pour « sceller l'union », des démarches auxquelles elle s'était fermement opposée.

À l'issue du procès, conclut le quotidien d'information, le procureur avait requis six mois de prison ferme. Le tribunal a finalement reconnu S. Niang coupable de détournement de mineure. Il devra également payer 100 000 FCFA de dommages et intérêts à la partie civile.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Un père a défoncé la porte d'un domicile à Diourbel pour surprendre sa fille de 16 ans avec un mécanicien de 36 ans, S. Niang. - S. Niang a été condamné à quatre mois de prison ferme pour détournement de mineure, après avoir reconnu une relation amoureuse de deux ans avec l'adolescente. - Le tribunal a également ordonné à S. Niang de payer 100 000 FCFA de dommages et intérêts à la partie civile.