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Auteur: Mor Mbaye Cissé

Diourbel : un braquage nocturne fait deux blessés et 6,5 millions de FCFA emportés par 15 bandits

Un gang d’une quinzaine d’individus encagoulés et lourdement armés a pris d'assaut, dans la nuit du lundi 16 novembre, le domicile du commerçant Cheikh Touré, situé au quartier Keur Baye Laye de Diourbel. L’attaque s’est soldée par deux blessés et le vol d’une importante somme d'argent.

Il était environ 3 heures 30 du matin lorsque la quiétude du quartier Keur Baye Laye, à Diourbel, a été brisée par une attaque d'une rare violence. À bord d'un véhicule de type pick-up L200, une bande composée d'une quinzaine d'individus encagoulés, munis de machettes et d'armes à feu, a fait irruption chez le commerçant Cheikh Touré, par ailleurs propriétaire d'un point de transfert d'argent.

Une irruption violente et deux blessés

Selon le déroulement des faits, les assaillants ont d'abord encerclé la concession tout en tirant des coups de feu en l'air pour intimider le voisinage avant d'investir l'intérieur de la maison. Sur place, ils ont d'abord intercepté Abdou Ndiaye, le neveu du propriétaire et gérant du point de transfert d'argent, exigeant de savoir où se trouvait son oncle. Tentant de prendre la fuite pour échapper aux malfaiteurs, le jeune homme a été atteint par un projectile au niveau du genou gauche.

Alertés et paniqués par les détonations, les autres membres de la famille se sont aussitôt barricadés dans leurs chambres respectives afin de se mettre à l'abri. Soucieux d'éviter que l'assaut ne fasse d'autres victimes parmi ses proches, le chef de famille, Cheikh Touré, a pris le risque de sortir de sa pièce pour faire face aux agresseurs. Au cours de l'altercation, le commerçant a reçu un coup de machette qui l'a blessé à la paume de la main.

Un butin de 6,5 millions de FCFA et un indice laissé sur place

Maîtres des lieux, les cambrioleurs ont fouillé la maison et ont réussi à mettre la main sur un montant estimé à 6 500 000 FCFA, d'après des informations rapportées par Seneweb.

Dans leur précipitation au moment de quitter les lieux, les membres du gang ont abandonné un marteau pesant 4 kilogrammes, un élément matériel désormais précieux pour les enquêteurs.

Après le départ des malfaiteurs, les deux victimes ont été évacuées d'urgence vers l'hôpital régional de Diourbel pour y recevoir les soins nécessaires. L'état d'Abdou Ndiaye nécessite toutefois une intervention chirurgicale afin d'extraire la balle logée dans son genou.

Informées de la gravité de l'attaque, les autorités locales, notamment le préfet du département de Diourbel, Abdou Khadr Diop, et le maire de la commune, Malick Fall, se sont rendues au chevet de cette famille pour constater les faits. Sur place, le représentant de l'État a tenu à rassurer les populations en affirmant que l'ensemble des forces de défense et de sécurité sont pleinement mobilisées pour traquer et démanteler ce réseau criminel. De son côté, la Sûreté urbaine du commissariat central de Diourbel a officiellement ouvert une enquête pour identifier et interpeller les auteurs de ce braquage.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Dans la nuit du 16 novembre, une quinzaine d'individus encagoulés et armés ont attaqué le domicile du commerçant Cheikh Touré à Keur Baye Laye, à Diourbel. - L'attaque a fait deux blessés : Abdou Ndiaye, touché au genou gauche, et Cheikh Touré, blessé à la paume par un coup de machette. - Les assaillants ont emporté 6 500 000 FCFA et abandonné sur place un marteau de 4 kilogrammes.