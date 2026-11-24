societe

Auteur: Adama SY

Diplomatie féministe à Dakar : « Les femmes ne sont pas que des victimes », le plaidoyer de la ministre Marie Angélique Diouf

La diplomatie féministe ne saurait se limiter à placer davantage de femmes dans les institutions. Elle doit aussi leur donner les moyens d'influencer réellement les décisions sur la paix, la sécurité, l'économie et le développement. C'est le plaidoyer porté par la ministre de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités, Marie Angélique Mame Selbé Diouf, à l'ouverture du Symposium international sur la diplomatie féministe en Afrique, qui s'est tenue ce mardi 24 novembre 2026 à Dakar.

​Derrière les discours sur l'égalité entre les femmes et les hommes, une autre bataille se joue : celle de l'accès effectif au pouvoir de décision. C'est l'un des enjeux soulevés par cette rencontre internationale organisée les 24 et 25 novembre par l'Alliance pour la Migration, le Leadership et le Développement (AMLD), en partenariat avec plusieurs organisations nationales et internationales.

​Présidant la cérémonie officielle d'ouverture, la ministre a défendu une conception de la diplomatie féministe qui dépasse la simple représentation des femmes dans les postes de responsabilité. Pour elle, il ne suffit plus de leur ouvrir les portes des institutions : elles doivent aussi peser sur les décisions, les orientations politiques et les choix qui engagent l'avenir du continent. « La diplomatie féministe ne saurait se réduire à une politique de représentation, même si l'accès des femmes aux fonctions de responsabilité demeure indispensable », a-t-elle souligné. Elle a également rappelé qu'« une diplomatie qui ne mobilise pas pleinement les compétences, les expériences et les aspirations de l'ensemble de la société se prive d'une part de son intelligence collective ».

​Cette participation est d'autant plus nécessaire que les crises qui traversent le continent africain — conflits armés, terrorisme, déplacements forcés, crises alimentaires et dérèglements climatiques — affectent particulièrement les femmes. Mais la ministre refuse de les réduire à leur vulnérabilité. « Elles ne sauraient être enfermées dans la seule condition de victime. Elles sont également des médiatrices, des entrepreneures, des responsables communautaires, des actrices de prévention et des bâtisseuses de résilience », a-t-elle affirmé. Son message est sans équivoque : « Passer d'une logique de protection à une logique de participation et de pouvoir d'agir constitue, à cet égard, un changement décisif. »

​Pour traduire cette ambition dans les faits, elle a identifié plusieurs transformations prioritaires : faciliter l'accès des femmes aux postes stratégiques de représentation et de négociation, renforcer leur participation à la définition des positions nationales, investir dans leur expertise et développer des alliances entre diplomates, chercheuses, parlementaires et organisations de la société civile.

​Au-delà de la représentation, Marie Angélique Mame Selbé Diouf a surtout insisté sur la nécessité de rompre avec les engagements sans lendemain. C'est dans cette perspective qu'elle a placé le futur « Consensus de Dakar sur la diplomatie féministe en Afrique », attendu comme l'un des principaux aboutissements du symposium.

​« L'enjeu n'est pas d'ajouter un amoncellement de principes à ce qui existe, mais de créer les conditions d'un passage plus résolu à l'action », a-t-elle déclaré. Le document devra notamment encourager l'intégration de l'égalité dans les pratiques diplomatiques, renforcer la présence effective des femmes dans les fonctions stratégiques et instaurer un mécanisme de suivi et d'évaluation des engagements.

​Pour la ministre, la crédibilité de cette démarche dépendra de la capacité des États à définir clairement les responsabilités, à mobiliser les moyens nécessaires et à maintenir un dialogue avec les organisations de femmes et la société civile. « La démarche doit être suffisamment ambitieuse pour transformer les pratiques, mais aussi suffisamment opérationnelle pour produire des avancées vérifiables », a-t-elle insisté.

​À Dakar, le défi posé aux participants est donc de faire de la diplomatie féministe autre chose qu'un principe affiché dans les déclarations internationales. Car, comme l'a rappelé la ministre, l'influence de l'Afrique ne se mesure pas uniquement au nombre de sièges qu'elle occupe dans les instances multilatérales, mais aussi à sa capacité à proposer, négocier et peser sur les décisions collectives. « L'Afrique ne doit pas demeurer seulement un espace où se déploient des agendas définis par d'autres. Elle doit contribuer à leur élaboration », a-t-elle lancé.

​Un changement de perspective qui devra désormais se traduire dans les politiques et les pratiques des États africains.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La ministre Marie Angélique Mame Selbé Diouf a plaidé, lors du Symposium international sur la diplomatie féministe en Afrique ouvert le 24 novembre 2026 à Dakar, pour que la diplomatie féministe dépasse la simple représentation des femmes et leur donne les moyens d'influencer les décisions. - Elle a refusé de réduire les femmes à leur vulnérabilité, soulignant qu'elles sont aussi des médiatrices, entrepreneures, responsables communautaires et actrices de prévention. - Le symposium, organisé les 24 et 25 novembre par l'AMLD avec plusieurs partenaires, doit aboutir au « Consensus de Dakar sur la diplomatie féministe en Afrique », incluant un mécanisme de suivi et d'évaluation des engagements.