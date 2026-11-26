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Auteur: Cheikh CAMARA (Correspondant à Thiès)

Direction générale des Infrastructures routières et du Désenclavement : Massamba Diop, nouveau patron

C'est le Thiessois Massamba Diop, ingénieur en génie civil, précédemment directeur régional Est à l’Ageroute, qui devient le nouveau directeur général des Infrastructures routières et du Désenclavement. Il remplace à ce poste Aliou Sène.

Né en 1985 à Thiès, Massamba Diop a démarré sa carrière politique au début des années 2010, au sein de l’Alliance pour la République (APR). En 2016, au moment du conflit entre le ministre de l'Énergie, Thierno Alassane Sall (TAS) et le président de la République, Macky Sall, il se range très vite aux côtés du ministre TAS. Il est ainsi l'un des membres fondateurs de la République des valeurs (RDV- Réewum Ngor (pays de l'intégrité en wolof) pour promouvoir un renouveau éthique et moral en politique. Il sera le coordinateur communal du parti à Thiès-Nord.

Tout allait très bien entre les deux frères de parti, jusqu’à la déroute de la Présidentielle de 2024. Aux élections municipales de 2022, il se range à la troisième place avec un score de plus de 3 000 voix, derrière Yewwi Askan Wi (YAW) et Benno Bokk Yaakaar (BBY). Malgré les sollicitations, l'ingénieur en génie civil restera toujours loyal à TAS.

Professionnellement, Massamba Diop a commencé sa carrière en qualité de conseiller au directeur général du Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD), entre 2011 et 2013, avant de travailler au Consortium d'entreprises (CDE) en 2012. Ses qualifications lui ont permis d'évoluer rapidement dans le secteur des infrastructures, avec un rôle clé en tant qu'ingénieur chargé des projets à l'Ageroute depuis 2014. Il est nommé directeur régional de l'Ageroute zone Est (Tambacounda) en 2025.

Désormais au sortir du Conseil des ministres de ce mercredi 25 novembre 2026, le patron communal de Kiiraay/Thiès-Nord est nommé directeur général des Infrastructures routières et du Désenclavement.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Massamba Diop, ingénieur en génie civil et précédemment directeur régional Est à l'Ageroute, devient directeur général des Infrastructures routières et du Désenclavement, remplaçant Aliou Sène. - Né en 1985 à Thiès, il a été membre fondateur de la République des valeurs (RDV) aux côtés de Thierno Alassane Sall et coordinateur communal du parti à Thiès-Nord. - Il a été nommé directeur régional de l'Ageroute zone Est (Tambacounda) en 2025 avant sa nomination au sortir du Conseil des ministres du mercredi 25 novembre 2026.