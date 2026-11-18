Drame à Kaffrine : une femme de ménage meurt après avoir été heurtée par une moto
Le 17 novembre 2026, vers 14 heures, le commissariat central de Kaffrine a constaté un accident corporel de la circulation routière sur le corridor Dakar-Bamako (RN1), à hauteur du Tribunal de grande instance de Kaffrine.
Le mis en cause, S. Loum, âgé de 31 ans. Conducteur de moto, il était de passage à Kaffrine et circulait dans le sens Tambacounda-Kaolack. Arrivé à hauteur du Tribunal de grande instance, il a heurté la victime, D. Sow, âgée de 55 ans, femme de ménage, qui traversait la chaussée.
Renversée par le choc, D. Sow s'est retrouvée à terre, avec une double fracture au niveau de la main et du pied droit. Les sapeurs-pompiers l'ont évacuée vers l'hôpital régional Thierno Birahim Ndao.
À 19 heures, G. Ka, éleveur âgé de 50 ans, s'est présenté spontanément au poste de police. Il a déclaré que la victime avait succombé à ses blessures.
S. Loum a été placé en garde à vue pour homicide involontaire par accident de la circulation routière.
Le procureur Cheikh Faye a été avisé. L'enquête ouverte suit son cours.
Commentaires (3)
1. Un directeur général en contradiction permanente
L’ANASER, censée être le rempart contre les drames routiers, se retrouve aujourd’hui prisonnière d’un directeur général plus préoccupé par ses règlements de compte internes que par sa mission de protection des vies humaines. Alors que chaque jour des Sénégalais meurent sur nos routes, le DG préfère maltraiter son personnel et multiplier les incohérences.
Dès son arrivée, il a menacé de renvoyer des agents sous CDI pour « raisons économiques », tout en recrutant de nouveaux fonctionnaires en parallèle. Une absurdité totale. Comment peut-on parler d’économies d’un côté et engager des dépenses de l’autre ?
2. Agents dispersés, missions inexistantes
La moitié du personnel est aujourd’hui affectée dans des régions dépourvues de sièges, sans moyens et sans missions claires. Ces femmes et ces hommes, qui étaient jusque-là le cœur de l’agence, sont réduits à l’inaction. Résultat : une ANASER paralysée, vidée de sa substance et de son efficacité.
Pendant ce temps, le DG s’improvise chroniqueur sur les plateaux télé, multipliant les déclarations creuses. Communiquer, il sait. Sauver des vies, beaucoup moins.
3. Illégalité et silence complice
Comme si cela ne suffisait pas, il recrute sans l’autorisation du conseil de surveillance, violant ainsi les règles élémentaires de gouvernance. Et que fait ce conseil ? Rien.
Le commissaire Boubacar Sanné, si bruyant dans d’autres affaires, garde aujourd’hui un silence assourdissant.
Me Masokhna Kane, qui aime se présenter comme défenseur du peuple, siège lui aussi au conseil. Informé des dérives, il ne bouge pas. Silence complice ou inertie volontaire ?
Le DG est allé plus loin : il a baissé illégalement les salaires des agents, piétinant le droit du travail.
4. Népotisme et gestion clanique
Cerise sur le gâteau, le DG a transformé l’ANASER en entreprise familiale. Il a recruté son cousin administrateur civil proche de la retraite et sa cousine, parachutée dans l’agence. Le népotisme est devenu la règle, la gestion clanique la méthode.
5. Une agence détournée de sa mission
Résultat : une agence minée par le favoritisme, la démotivation et le gaspillage des ressources. L’ANASER, au lieu d’être un outil de sécurité routière, est devenue la propriété privée d’un DG en dérive totale.
Pendant que les accidents de la route continuent de tuer chaque jour, l’ANASER est paralysée par l’incompétence, la mauvaise gouvernance et l’avidité de son chef. C’est plus qu’une erreur de gestion : c’est une trahison envers la mission sacrée de l’agence et envers le peuple sénégalais.
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