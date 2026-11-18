societe

Auteur: Mor Mbaye Cissé

Drame à Kaffrine : une femme de ménage meurt après avoir été heurtée par une moto

Le 17 novembre 2026, vers 14 heures, le commissariat central de Kaffrine a constaté un accident corporel de la circulation routière sur le corridor Dakar-Bamako (RN1), à hauteur du Tribunal de grande instance de Kaffrine.

Le mis en cause, S. Loum, âgé de 31 ans. Conducteur de moto, il était de passage à Kaffrine et circulait dans le sens Tambacounda-Kaolack. Arrivé à hauteur du Tribunal de grande instance, il a heurté la victime, D. Sow, âgée de 55 ans, femme de ménage, qui traversait la chaussée.

Renversée par le choc, D. Sow s'est retrouvée à terre, avec une double fracture au niveau de la main et du pied droit. Les sapeurs-pompiers l'ont évacuée vers l'hôpital régional Thierno Birahim Ndao.

À 19 heures, G. Ka, éleveur âgé de 50 ans, s'est présenté spontanément au poste de police. Il a déclaré que la victime avait succombé à ses blessures.

S. Loum a été placé en garde à vue pour homicide involontaire par accident de la circulation routière.

Le procureur Cheikh Faye a été avisé. L'enquête ouverte suit son cours.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le 17 novembre 2026 vers 14 heures, un conducteur de moto de 31 ans a heurté une femme de ménage de 55 ans qui traversait la chaussée à hauteur du Tribunal de grande instance de Kaffrine. - La victime, souffrant d'une double fracture à la main et au pied droit, a été évacuée par les sapeurs-pompiers vers l'hôpital régional Thierno Birahim Ndao. - À 19 heures, un éleveur de 50 ans a déclaré au poste de police que la victime avait succombé à ses blessures ; le conducteur a été placé en garde à vue pour homicide involontaire.