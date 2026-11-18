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Auteur: Mor Mbaye Cissé

Drame à Linguère : une femme de 79 ans décédée à son domicile

Le commissariat urbain de Linguère a été informé par téléphone, le 17 novembre 2026 vers 10 heures, de la découverte d'un corps sans vie dans une maison située derrière l'intersection Marbath. Les policiers se sont immédiatement rendus sur place pour les constatations d'usage.

Au domicile, ils ont trouvé le corps de F. K. Ndiaye, âgée de 79 ans.

Son fils aîné, M. Seck, qui vit avec elle, a expliqué aux enquêteurs avoir retrouvé sa mère inerte sur son lit, dans sa chambre, entre 8 h 30 et 9 heures environ. Il a précisé être passé la voir vers 7 h 30 pour prendre de ses nouvelles, en raison de son âge avancé et de sa santé fragile. Il n'avait alors remarqué aucune anomalie.

Il a ajouté que sa mère souffrait de problèmes cardiaques et avait déjà été victime d'un malaise assimilé à un accident vasculaire cérébral (AVC). Elle disposait d'un dossier médical et avait des rendez-vous de suivi à l'hôpital Magatte Lô de Linguère.

Les policiers ont trouvé la défunte allongée sur le dos, sur son lit, entièrement vêtue et recouverte d'un drap multicolore. Ils n'ont relevé aucun signe apparent de blessure, aucune trace de lutte et aucune trace de sang.

Les sapeurs-pompiers de la Brigade nationale de Linguère ont transporté le corps à l'hôpital Magatte Lô. Une réquisition a été adressée au directeur de l'établissement afin de déterminer les circonstances exactes du décès.

Le Procureur de la République a été informé et a fait ouvrir une enquête pour élucider les circonstances de ce décès.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le commissariat urbain de Linguère a été informé le 17 novembre 2026 vers 10 heures de la découverte du corps sans vie de F. K. Ndiaye, âgée de 79 ans, dans une maison située derrière l'intersection Marbath. - Son fils aîné, M. Seck, a déclaré avoir retrouvé sa mère inerte sur son lit entre 8 h 30 et 9 heures, après l'avoir vue vers 7 h 30 sans anomalie, et avoir précisé qu'elle souffrait de problèmes cardiaques et avait déjà eu un malaise assimilé à un AVC. - Les policiers n'ont relevé aucun signe apparent de blessure, aucune trace de lutte ni de sang ; les sapeurs-pompiers ont transporté le corps à l'hôpital Magatte Lô et le Procureur de la République a fait ouvrir une enquête.