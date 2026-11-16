Drame à Thiès : un homme de 31 ans se suicide par immolation
Un drame s'est produit à Thiès, où A. Sy, âgé de 31 ans et originaire de Podor, a perdu la vie. Le commissariat central de Thiès avait d'abord été alerté d'une tentative de suicide par immolation impliquant le jeune homme.
Les enquêteurs ont été informés plus tard par la famille du défunt qu'il avait succombé à ses blessures. Le certificat médical de cause de décès, délivré par le docteur I. Y. Wade de l'hôpital régional de Thiès, atteste que le décès est survenu le 15 novembre 2026 à 9 h 15. Selon des sources de Seneweb, il est mort des suites de brûlures estimées à 70 % de la surface corporelle.
Le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Thiès a été avisé du décès et une enquête a été ouverte.
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