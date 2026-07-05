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Auteur: Mor Mbaye CISSE

il y a 2 jours

Drame à Touba Fall : comment quatre enfants d'une même famille ont perdu la vie dans un véhicule

La brigade de proximité de Touba Fall, dans le département de Mbacké, a été alertée de la découverte des corps sans vie de quatre jeunes enfants issus de la même famille et vivant sous le même toit.

Selon les premières informations recueillies par les gendarmes auprès d'un voisin, l'un des parents des victimes avait garé, dans la cour de la maison, son véhicule particulier de marque Peugeot, tombé en panne.

Le matin, il s'était rendu à un baptême à Touba. Vers 15 heures, profitant du calme régnant dans la maison, les enfants sont montés dans le véhicule et en ont verrouillé les portières à l'insu de leurs parents. Ne parvenant plus à les rouvrir, ils sont restés bloqués à l'intérieur, où la chaleur leur a été fatale. Ils sont morts avant d'avoir pu être secourus.

Le bilan fait état de quatre décès. Il s'agit de Nd. R. Ndiaye, âgée d'environ 4 ans, de M. B. Ndiaye, âgée de 5 ans, de M. S. Top, âgée d'environ 5 ans, et de B. M. Top, âgé de 4 ans selon des sources de Seneweb.

Les gendarmes de la brigade de proximité de Touba Fall se sont rendus sur les lieux pour les besoins du constat. Les corps ont ensuite été acheminés, par l'ambulance de la localité, à la morgue de l'hôpital Matlaboul Fawzayni de Touba. Une enquête a été ouverte.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Quatre enfants d'une même famille sont morts asphyxiés dans un véhicule garé dans la cour de leur maison à Touba Fall. - Les enfants, âgés de 4 à 5 ans, sont montés dans la voiture et ont verrouillé les portières, ne parvenant plus à les rouvrir. - Les corps ont été transportés à la morgue de l'hôpital Matlaboul Fawzayni de Touba, et une enquête a été ouverte.