Drame à Touba : Une femme égorge son fils
Une scène d'horreur a eu lieu ce lundi matin au quartier Mbal, à Touba, où un meurtre a été commis. A. Ndiaye, une femme de 30 ans domiciliée au quartier Darou Marnane, a conduit son fils de 3 ans, El Hadj Dia, jusqu'à Mbal. Une fois sur un terrain inoccupé, elle l'a égorgé.
Elle a été surprise sur les lieux du drame où elle a été malmenée par la foule. C'est la prompte intervention des policiers du commissariat spécial de Touba qui l'a sauvée du lynchage.
Divorcée, cette femme de ménage a été placée provisoirement en garde à vue à la police. D'après des sources de Seneweb, elle est cohérente dans ses propos et jouirait donc de toutes ses facultés mentales.
Dans une vidéo filmée par un témoin de la scène, la dame a déclaré que le père de l'enfant avait refusé d'en assurer la garde. C'est la raison pour laquelle elle aurait tué le petit.
Commentaires (32)
Le Pere est aussi responsable que la femme.
On ne fait pas des enfants pour en debarasser ou de les laisser avec une femme qui n a pas les moyens de les gerer.
LIP LEP PASS PASS BOU BONE REK.
Sheytane amna dole si rew mi legui.
Aux femmes faites attention qui accepter de se marier avec. Les hommes responsables ne sont plus nombreux nos jours.
Nouam alllons subir d'autres conquences
Dans l'arène politique
Il est en train de détruire les Sénégalais
Avec ses sacrifices maléfique
Je suis trop choqué avec ce genre de news .
Qu'Allah swt nous protège et protège notre société. Amine
Vous pensez qu un etre humain normal peut egorger un enfant de 3 ans qu elle a mis au monde.
Elle est soit emportee par Sheytane que vous refuser son existence. Manque de TAWHID
OU elle est emportee par la pauvrete au moins elle a demande au mari de pendre l enfant certainement il ne jouait pas le role de pere subvenir aux besoin primaires de l enfant.
J ai bien dit que l homme est aussi responsable que la femme.
Je suis pas dans l emotion africaine c est ce qui me differencie de vous.
Elle a essaye de chercher une solution.
Devant Allah swt l homme est aussi responsable s il avait fui a ses responsabilite
Banalisation de la violence dans tous les cercles sociaux du senegal
Banalisation de la violence dans les phares humaines du senegal.
Cela produit des effets de violence conséquences de la banalisation de la violence.
Il reste temps de y mettre fin et d humaniser les rapports sociaux.
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