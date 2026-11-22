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Auteur: Mor Mbaye Cissé

Drame à Yeumbeul : un mort et un blessé lors d'une course poursuite entre camions de ramassage des ordures, les chauffeurs arrêtés

Un accident de la circulation a coûté la vie à un adolescent de 13 ans environ et fait un blessé à Yeumbeul, dans la nuit du samedi 21 au dimanche 22 novembre 2026. Les deux conducteurs de véhicules de la société chargée du ramassage des ordures, qui se seraient livrés à une course poursuite, ont été placés en garde à vue.

Vers 22 h 45, le commissariat d'arrondissement de Yeumbeul-Comico a été avisé d'un accident corporel de la circulation routière survenu à « Talibou Khonkh ». Les policiers se sont rendus sur les lieux.

Sur place, les enquêteurs ont établi que deux conducteurs de véhicules de la société de ramassage des ordures se seraient livré une course poursuite. Ils auraient fini par heurter deux jeunes garçons, âgés chacun de 13 ans environ : N. Ndiaye et B. Mbaye.

Les sapeurs-pompiers auraient transporté les deux victimes à l'hôpital pour une prise en charge médicale. B. Mbaye aurait toutefois succombé à ses blessures en cours de route. N. Ndiaye, lui, a été blessé.

Le corps sans vie de B. Mbaye a été acheminé à l'hôpital général Idrissa Pouye de Grand Yoff, où une autopsie doit être pratiquée.

Les deux conducteurs mis en cause ont été identifiés. Il s'agit de M. Diop, et de la dame C. Ndiaye, âgée de 31 ans. Tous deux sont placés en garde à vue pour blessures involontaires par accident de la circulation routière ayant entraîné la mort, et pour mise en danger de la vie d'autrui.

Le procureur Saliou Dicko a été avisé de l'affaire. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce drame et les responsabilités de chacun.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Un adolescent de 13 ans est mort et un autre jeune garçon a été blessé lors d'un accident à Yeumbeul dans la nuit du 21 au 22 novembre 2026. - Les deux conducteurs de véhicules de ramassage des ordures, qui se seraient livrés à une course poursuite, ont été placés en garde à vue. - Le procureur Saliou Dicko a été avisé et une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances et les responsabilités.