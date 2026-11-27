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Auteur: Mor Mbaye Cissé

Drame au Plateau : un agent de sécurité retrouvé mort au sous-sol d’un immeuble

Le commissariat d'arrondissement du Plateau a été informé, ce vendredi 27 novembre 2026, de la découverte du corps sans vie d'un agent de sécurité. L'alerte a été donnée par l'élément de police détaché au Trésor Public. Les faits se sont produits au niveau de l'immeuble à l'enseigne « Belele », situé à la rue Mohamed 05.

Les policiers se sont rendus sur les lieux. Ils y ont identifié la victime : I. Fall, né à Thiès. Il était âgé de 59 ans.

Selon le récit de l'agent de police, la découverte a eu lieu le matin, lors de sa prise de service. Il a trouvé la victime au sous-sol de l'immeuble, étendue sur une natte.

Après l'avoir saluée à plusieurs reprises sans obtenir de réponse, il l'a secouée, car l'homme semblait dormir profondément. Devant son absence de réaction, l'agent a insisté et a fini par constater que la victime était inerte.

Les enquêteurs n'ont relevé sur le défunt aucune trace de lutte ni de violence.

Le corps sans vie a été transporté par les sapeurs-pompiers vers une structure sanitaire de la place, où une autopsie doit être pratiquée. Une enquête est ouverte afin de déterminer les causes exactes du décès.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Un agent de sécurité a été retrouvé mort au sous-sol de l'immeuble « Belele », rue Mohamed 05, au Plateau. - La victime, I. Fall, né à Thiès et âgé de 59 ans, a été découverte le matin par l'élément de police détaché au Trésor Public lors de sa prise de service. - Les enquêteurs n'ont relevé aucune trace de lutte ni de violence ; le corps a été transporté par les sapeurs-pompiers vers une structure sanitaire pour autopsie et une enquête est ouverte.