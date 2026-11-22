societe

Auteur: Mor Mbaye Cissé

Drame aux Parcelles Assainies : un conducteur de moto-taxi retrouvé pendu

Le corps sans vie d'un conducteur de moto-taxi a été découvert, ce dimanche 22 novembre 2026, sur la terrasse d'un domicile de l'Unité 26 des Parcelles Assainies. Une enquête a été ouverte.

Vers 9 heures, le commissariat d'arrondissement des Parcelles Assainies a été informé de la découverte d'un corps sans vie par pendaison sur la terrasse d'une maison de l'Unité 26. Les policiers s'y sont rendus et ont identifié la victime : L. A. Bassene, 32 ans, conducteur de moto-taxi (« thiak-thiak »), domicilié à l'Unité 26.

Son corps était suspendu à une corde attachée à la structure de la cage d'escalier.

Selon les premiers éléments recueillis sur place, L. A. Bassene partageait sa chambre avec deux colocataires : B. Demba, membre des forces de défense et de sécurité, et A. Sagna, pompiste.

Les déclarations des colocataires

Entendu sur les circonstances de la découverte, A. Sagna a déclaré qu'un voisin l'avait informé qu'une personne s'était pendue sur la terrasse de leur domicile. Il est monté à l'étage supérieur pour vérifier cette information et affirme y avoir découvert son colocataire, L. A. Bassene, pendu. Il a aussitôt alerté leur autre colocataire, l'agent B. Demba.

B. Demba a pour sa part déclaré avoir été en service le 21 novembre 2026. À son retour, il s'était installé pour dormir sur le balcon du deuxième étage. C'est dans ces circonstances qu'il affirme avoir été informé du décès de son colocataire par pendaison.

Le corps sans vie a été évacué à l'hôpital par les sapeurs-pompiers, afin qu'une autopsie y soit pratiquée. Le Parquet a été informé de l'affaire, et une enquête est ouverte pour faire toute la lumière sur les circonstances exactes de ce décès.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le corps sans vie de L. A. Bassene, 32 ans, conducteur de moto-taxi, a été découvert pendu le dimanche 22 novembre 2026 sur la terrasse d'un domicile de l'Unité 26 des Parcelles Assainies. - Le corps était suspendu à une corde attachée à la structure de la cage d'escalier ; il a été évacué à l'hôpital par les sapeurs-pompiers pour autopsie. - Le Parquet a été informé et une enquête est ouverte pour établir les circonstances exactes du décès.