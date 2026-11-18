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Auteur: Awa Diop

Drame de Lompoul et départs en mer : Les fermes instructions de Bassirou Diomaye Faye en conseil des ministres

​L'émotion suscitée par la récente tragédie maritime au large de Lompoul (région de Louga), qui a fait 45 morts, a occupé une place centrale lors du Conseil des ministres de ce mercredi 18 novembre 2026. S'exprimant devant le gouvernement, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, s'est d'abord incliné « devant la mémoire des personnes décédées ou disparues en mer » et a présenté « les condoléances de la Nation aux familles éplorées ».

​Constatant avec gravité la reprise des flux migratoires clandestins par voie maritime, le chef de l'État a « déploré la recrudescence et l’intensification des départs de migrants vers l’Europe, qui appellent le renforcement des contrôles à partir de nos côtes et la mise en œuvre de mesures gouvernementales rapides, permettant de neutraliser et de juguler le fléau ». À cet effet, il a instruit le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique de lui soumettre « un rapport circonstancié sur les problématiques et les solutions concertées et adaptées liées au phénomène de la migration irrégulière », tout en dressant un bilan exhaustif des actions menées au sein du Comité interministériel de Lutte contre la Migration irrégulière (CILMI).

​Un programme prioritaire d’insertion et d’entrepreneuriat pour fixer la jeunesse

​Au-delà du volet sécuritaire et de la surveillance des frontières maritimes, le président de la République mise sur des réponses économiques et sociales structurelles pour tarir les départs à la source. Estimant que l'accélération et la complexité de ce phénomène imposent des solutions durables, il a souligné l'urgence « d’accentuer, outre la relance notable des secteurs de l’Agriculture et des Pêches, la mise en œuvre diligente et efficiente des politiques publiques concernant la jeunesse, l’éducation, la formation professionnelle, l’emploi et l’entreprenariat des jeunes ainsi que l’autonomisation économique des femmes ».

​Dans cette dynamique, Bassirou Diomaye Faye a insisté sur « l’impératif d’accélérer le déploiement intégral des dispositifs publics ciblés, dans le cadre d’un nouveau Programme prioritaire d’Insertion et de Promotion de l’Entreprenariat des Jeunes ». Il a ainsi demandé au Premier ministre de présider sans délai une réunion interministérielle dédiée à cette question et de lui transmettre des propositions concrètes pour le déploiement d'un programme spécial en faveur de la jeunesse sénégalaise.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le président Bassirou Diomaye Faye a présenté les condoléances de la Nation aux familles des victimes de la tragédie maritime de Lompoul, qui a fait 45 morts. - Il a instruit le ministre de l'Intérieur de lui soumettre un rapport circonstancié sur la migration irrégulière et un bilan des actions du CILMI. - Il a demandé au Premier ministre de présider sans délai une réunion interministérielle sur un Programme prioritaire d'Insertion et de Promotion de l'Entreprenariat des Jeunes.