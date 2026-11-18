Drame de Lompoul et départs en mer : Les fermes instructions de Bassirou Diomaye Faye en conseil des ministres
L'émotion suscitée par la récente tragédie maritime au large de Lompoul (région de Louga), qui a fait 45 morts, a occupé une place centrale lors du Conseil des ministres de ce mercredi 18 novembre 2026. S'exprimant devant le gouvernement, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, s'est d'abord incliné « devant la mémoire des personnes décédées ou disparues en mer » et a présenté « les condoléances de la Nation aux familles éplorées ».
Constatant avec gravité la reprise des flux migratoires clandestins par voie maritime, le chef de l'État a « déploré la recrudescence et l’intensification des départs de migrants vers l’Europe, qui appellent le renforcement des contrôles à partir de nos côtes et la mise en œuvre de mesures gouvernementales rapides, permettant de neutraliser et de juguler le fléau ». À cet effet, il a instruit le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique de lui soumettre « un rapport circonstancié sur les problématiques et les solutions concertées et adaptées liées au phénomène de la migration irrégulière », tout en dressant un bilan exhaustif des actions menées au sein du Comité interministériel de Lutte contre la Migration irrégulière (CILMI).
Un programme prioritaire d’insertion et d’entrepreneuriat pour fixer la jeunesse
Au-delà du volet sécuritaire et de la surveillance des frontières maritimes, le président de la République mise sur des réponses économiques et sociales structurelles pour tarir les départs à la source. Estimant que l'accélération et la complexité de ce phénomène imposent des solutions durables, il a souligné l'urgence « d’accentuer, outre la relance notable des secteurs de l’Agriculture et des Pêches, la mise en œuvre diligente et efficiente des politiques publiques concernant la jeunesse, l’éducation, la formation professionnelle, l’emploi et l’entreprenariat des jeunes ainsi que l’autonomisation économique des femmes ».
Dans cette dynamique, Bassirou Diomaye Faye a insisté sur « l’impératif d’accélérer le déploiement intégral des dispositifs publics ciblés, dans le cadre d’un nouveau Programme prioritaire d’Insertion et de Promotion de l’Entreprenariat des Jeunes ». Il a ainsi demandé au Premier ministre de présider sans délai une réunion interministérielle dédiée à cette question et de lui transmettre des propositions concrètes pour le déploiement d'un programme spécial en faveur de la jeunesse sénégalaise.
Commentaires (8)
Vos fermes instructions ont déjà permis d’aboutir à des améliorations palpables sur le terrain de lutte contre la perte de nos valides dans l’Atlantique.
Laisse mouton courir Tabaski arrive!
Diomaye djeredjeff 🇸🇳🙏
Merci son Marlboro pardon son excellence
Continuer à dire qu'il faudrait accélérer les mesures en faveur de l'insertion des jeunes est une façon de jeter encore l'argent par les fenêtres.
Il faut faire un bon diagnostic de cette situation qui demande une approche globale où seront présents des sociologues, des psychologues, des économistes, des universitaires, etc.
Ensuite on pourra s'attaquer aux véritables causes.
Ce qui se passe dans les pirogues concernent aussi bien la jeunesse que les adultes. Ce n'est pas parce que certaines mères de familles voyagent avec leurs enfants qu'il faudrait parler de jeunesse.
Tous les gens qui prennent les pirogues ont déboursé des sommes importantes. La majorité a plus de 100 000 frs de revenus mensuels mais quoi gagner 100 000 frs de nos jours au Sénégal ?
Leur faire des formations en quoi quand on voit également qu'ils viennent des campagnes.
Avoir un projet d'éducation et de formation pour la jeunesse est une bonne chose mais les résultats seront évalués dans le futur et cela ne répond aucunement à cette crise multidimensionnelle ou le Sénégalais pense qu'avoir de l'argent passerait par des deals " Dorkate".
Senghor disait que le développement est une question de culture mais de nos jours, les livres sont remplacés par Tiktok ou les concerts de musique.
Tous les pays qui vont s'en sortir ont accepté de changer de mentalité. On a vu le Rwanda, le Cap-vert, le Mali, le Burkina, etc.
Le Sénégal est ce pays de Guislénema, on passe notre temps à faire du foureul au moment où est à refaire ou presque.
Malheureusement, ceux qui doivent parler ne le font pas parce qu'ils ne veulent pas perdre les privilèges du système qui sont alimentés par les fonds politiques, les marchés gré à gré ou mêmes les marchés fictifs.
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