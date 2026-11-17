societe

Auteur: Cheikh CAMARA & Abdoulaye SEYE (Correspondants à Thiès)

Drame de Loumpoul et blocage institutionnel : Alioune Sarr appelle à bannir « les querelles intestines interminables »

​« Notre pays est traversé par des événements tragiques comme les décès de nos jeunes en mer par le fait de l'émigration clandestine. Le drame de Loumpoul, encore tout frais dans nos mémoires, interpelle tous les dirigeants du pays, aux premiers rangs desquels les responsables politiques. » C’est en ces termes poignants que l'ancien ministre du Commerce et maire de la commune de Notto-Diobass s'est prononcé sur le récent drame maritime ayant coûté la vie à une quarantaine de personnes.

​Intervenant ce week-end à Keur Madaro (commune de Notto-Diobass, département de Thiès) à la faveur d'une rencontre des responsables nationaux et départementaux du parti Alliance pour le Sénégal / Andando Ngir Senegaa l , Alioune Sarr est largement revenu sur l'actualité nationale, marquant cet important rendez-vous consacré à la vie du parti, à la préparation des prochaines échéances électorales et aux orientations politiques.

​Le président de l'Alliance pour le Sénégal, entouré de ses alliés, considère que « face à une situation aussi dramatique, nous ne devons pas enfermer notre pays dans des querelles intestines interminables, dans des égos surdimensionnés qui font qu'aujourd'hui nos institutions sont bloquées au péril de la vie de nos concitoyens ».

​ Alerte sur les conséquences du blocage budgétaire

​Abordant le blocage de la Loi de finances rectificative (LFR) par l'Assemblée nationale, l'ancien ministre s'est voulu catégorique sur les répercussions concrètes pour les populations :

​« Nous avons un Sénégalais ou une Sénégalaise atteint d'insuffisance rénale qui a besoin de produits d'hémodialyse ; ces produits, il faudrait les importer à travers la loi de finances. Nous avons une femme vulnérable en milieu rural, dont l'enfant doit aller à l'école, qui a besoin de la bourse familiale pour son cheptel, mais aussi pour envoyer son enfant à l'école ; cette femme se trouve également dans une situation de blocage. »

​Poursuivant sa démonstration, il a également souligné l'impact sur l'appareil sécuritaire : « Nous avons nos fils et nos filles qui sont dans les forces de défense et de sécurité, qui ont engagé leurs vies pour la sécurité de la nation, pour notre sécurité à nous tous. Les moyens pour les accompagner dans leurs missions secrètes, dans leurs missions en territoires ennemis, cela également se voit compromis. »

​C'est la raison pour laquelle, selon lui, l'Alliance pour le Sénégal prône la constitution d'une large alliance politique rassemblant des hommes et des femmes qui partagent les mêmes valeurs : « Les valeurs de la stabilité du Sénégal, les valeurs qui structurent notre nation ».

​ Cap sur les valeurs et les échéances futures

​Réitérant l'engagement de sa formation politique et de ses alliés en faveur des principes républicains, d'éducation et de respect dus à la jeunesse, Alioune Sarr a rappelé une vérité fondamentale : « En dernier ressort, si l'État tombe, personne d'entre nous n'y échappera. »

​Devant ses camarades plus que jamais résolus à entamer la mobilisation et la structuration des instances sur l'ensemble du territoire national, il a également mis en avant le projet Notto Diobass Smart City, qu'il présente comme un modèle innovant susceptible d'être dupliqué dans toutes les communes du Sénégal.

​La rencontre s'est ainsi achevée sur la définition des grandes orientations politiques en vue des prochaines batailles électorales, le président de l'Alliance pour le Sénégal plaidant inlassablement pour le rassemblement des forces vives autour de l'intérêt supérieur de la nation.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Alioune Sarr a appelé à bannir « les querelles intestines interminables » et les « égos surdimensionnés » qui bloquent les institutions, lors d'une rencontre à Keur Madaro. - Il a alerté sur les conséquences du blocage de la Loi de finances rectificative, citant l'hémodialyse, la bourse familiale et les moyens des forces de défense et de sécurité. - L'Alliance pour le Sénégal prône une large alliance politique autour des valeurs de stabilité et a mis en avant le projet Notto Diobass Smart City.