Drame de Loumpoul : mauvaise nouvelle pour le vendeur de la pirogue
45 morts : c’est le nouveau bilan du chavirement d’une pirogue au large de Lompoul. Selon Libération, l’enquête ouverte pour identifier les personnes impliquées dans ce « convoyage qui a viré au drame » progresse.
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Les enquêteurs sont déjà remontés jusqu’au vendeur de l’embarcation. Cité par le journal, ce dernier affirme « avoir juste vendu une pirogue et qu'il n'était pas au courant du projet des passeurs ».
Commentaires (10)
18 avril 2024 Naufrage d'une pirogue partie de Mbour vers les Canaries, avec environ 60 personnes. Neuf survivants secourus le 29 avril au sud d'El Hierro ; plus de 50 personnes auraient péri.
3-4 mai 2024 Interception de deux pirogues vers l'Espagne au large de Gandiol/Saint-Louis : 57 personnes sur l'une, dont deux morts et 31 blessés ; 202 personnes sur l'autre.
4 juillet 2024 Interception d'une pirogue au large de Yenne : 74 candidats, dont 20 enfants.
10 juillet – 15 août 2024 Naufrage/disparition d'une pirogue partie de Fass Boye : retrouvée au large du Cap-Vert après 36 jours en mer. 38 survivants, 7 corps retrouvés et 60 à 75 disparus.
19-20 juillet 2024 Interception au large de Lompoul par le patrouilleur Cayor : 202 migrants, dont cinq femmes et un mineur.
8 septembre 2024 Chavirement au large de Mbour : 26 corps retrouvés, trois survivants identifiés et d'autres personnes secourues par des pêcheurs.
9 septembre 2024 Interception de deux pirogues dans la zone de Mbour : 421 candidats à l'émigration, dont 20 enfants.
22 septembre 2024 Découverte au large de Dakar d'une pirogue à la dérive avec 38 corps. Une soixantaine de personnes auraient disparu.
29 octobre 2024 Interception d'une pirogue partie des îles du Saloum avec 183 migrants.
1er novembre 2024 Nouvelle interception d'une embarcation au large de Joal.
4 novembre 2024 Arrivée en Mauritanie d'une pirogue partie du Sénégal le 21 octobre : deux corps à bord, 26 autres personnes auraient été abandonnées en mer.
Interception au large de Dakar : 112 migrants à bord d'une pirogue en provenance de Gambie.
22 septembre 2025 Interception au large de Dakar : 259 migrants, dont 124 Sénégalais.
25 septembre 2025 Interception d'une autre embarcation : 142 candidats à l'émigration, selon le bilan rapporté par l'APS.
27 septembre 2025 Sauvetage au large de Dakar : 282 candidats à l'émigration.
13 octobre 2025 Interception au large de Sangomar : 123 migrants.
28 octobre 2025 Interception par le patrouilleur PHM Walo : 138 migrants, dont 20 femmes et 5 enfants.
10 janvier 2026 Interception à la plage de Mbattal, Thiaroye-sur-Mer : 61 personnes. Un décès signalé. La pirogue était partie de Gambie le 3 janvier.
4 mars 2026 Sauvetage d'une pirogue à la dérive, partie de Gambie : 139 migrants et le corps sans vie d'un nouveau-né
L'ineptie et la vacuité sont en couple dans ton texte.
Un psittacisme relevant de la haineuse névrotique d'un partisan du moindre effort, payé à répéter des imbécilités.
Un « vendeur d’embarcation » est en fait la même chose qu'un « vendeur de pirogue », c'est-à-dire une personne qui vend son bateau à un tiers. Il transfère la propriété du bateau à un acheteur et n'est plus responsable de l'usage qu'en fera l'acquéreur.
Les individus qui organisent ces traversées illégales sont des passeurs ou des trafiquants d'êtres humains. Ce sont ces criminels qu'il faut rechercher, tout comme ceux qui cherchent à embarquer clandestinement vers l'Europe. Après tout, l'immigration clandestine est aussi un délit.
Tu es un vrai crétin !!!
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