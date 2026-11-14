societe

Auteur: Senewebnews-RP

il y a 1 jour

Drame de Loumpoul : mauvaise nouvelle pour le vendeur de la pirogue

45 morts : c’est le nouveau bilan du chavirement d’une pirogue au large de Lompoul. Selon Libération, l’enquête ouverte pour identifier les personnes impliquées dans ce « convoyage qui a viré au drame » progresse.

A lire aussi : "Naufrage au large de Lompoul : Le bilan s'alourdit après de nouvelles découvertes à Thièppe"

Les enquêteurs sont déjà remontés jusqu’au vendeur de l’embarcation. Cité par le journal, ce dernier affirme « avoir juste vendu une pirogue et qu'il n'était pas au courant du projet des passeurs ».