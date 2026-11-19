societe

Auteur: Mor Mbaye Cissé

Drame familial à Kaffrine : un garçon de trois ans jeté dans un puits, l'auteur âgé de 52 ans arrêté

Un garçon de trois ans a perdu la vie mercredi soir à Keur Mademba Guèye, dans la commune de Mabo. Selon les premiers renseignements, le suspect, un homme de 52 ans présentant des troubles mentaux, l'aurait jeté dans un puits. Il a été interpellé et placé en garde à vue.

Le mercredi 18 novembre 2026, vers 18 heures, la dame M. T. Cissé balayait la devanture du domicile familial, au village de Keur Mademba Guèye. Selon les premiers renseignements recueillis, elle aurait alors aperçu le mis en cause, B. D. Cissé, 52 ans, précipiter dans un puits la victime, A. D. Cissé, un enfant de trois ans. Le puits se trouve en face de leur domicile. Le suspect présenterait des troubles mentaux, d'après les mêmes sources.

La dame M. T. Cissé a aussitôt donné l'alerte en criant, et les membres de la famille sont immédiatement intervenus pour tenter de secourir l'enfant. Rapidement mobilisées, les populations ont sollicité M. A. Cissé. Celui-ci est descendu dans le puits et a réussi à repêcher la victime.

Une fois sortie du puits, la victime était inerte et présentait une blessure à la tête, ont constaté ses parents. Elle a été évacuée au poste de santé de Mabo, où l'infirmier chef de poste a constaté son décès.

Informée par une autorité administrative de l'arrondissement de Mabo, la brigade territoriale de Birkelane s'est transportée sur place pour les constatations d'usage. Une réquisition à personne qualifiée a été adressée au directeur de l'hôpital régional de Kaffrine, où le corps sans vie de la victime a été acheminé selon des sources de Seneweb.

Le mis en cause a été interpellé et conduit à la brigade, où il est placé en garde à vue pour meurtre. Le procureur Cheikh Faye, chef du parquet de Kaffrine, a été informé des faits.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Un garçon de trois ans a été jeté dans un puits mercredi soir à Keur Mademba Guèye, dans la commune de Mabo. - Le suspect, un homme de 52 ans présentant des troubles mentaux, a été interpellé et placé en garde à vue pour meurtre. - L'enfant, sorti du puits inerte avec une blessure à la tête, a été évacué au poste de santé de Mabo où son décès a été constaté.