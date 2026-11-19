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Auteur: Mor Mbaye CISSÉ

Drame familial à Touba : Un maçon tue son beau-frère pour une question de dîner

Une dispute autour du repas du soir a viré à la tragédie le lundi 9 novembre 2026 à Touba. Le maçon M. Camara a mortellement poignardé son beau-frère au domicile familial. Il a arrêté par la police et présenté au parquet deux jours plus tard.

Le 9 novembre 2026, vers 18 h, la dame N. A. Dieng, résident à Ndamatou, s'est présentée au commissariat d'arrondissement de Ndamatou, à Touba, pour solliciter l'intervention des forces de l'ordre. Selon des sources de Seneweb, elle signalait que son beau-frère, M. Camara, un maçon âgé de 25 ans et domicilié à Gouroky, à Touba, menaçait les membres de sa famille avec un couteau.

En se rendant sur les lieux indiqués, les policiers de la brigade de recherches (BR) ont appris que le suspect venait de poignarder au cou son beau-frère, D. Diop, la soixantaine. À leur arrivée, les agents ont découvert le corps sans vie de la victime enveloppé dans un drap. Ils ont procédé sans incident à l'interpellation de M. Camara et ont saisi l'arme du crime pour les nécessités de l'enquête.

Une altercation née autour du dîner

Lors de son interrogatoire, M. Camara a reconnu les faits. Il a expliqué qu'un différend l'opposait à sa grande sœur, Mbo. Camara. Celle-ci avait l'habitude de lui laisser sa part du dîner devant sa chambre en son absence. Lorsqu'il l'a interpellée à ce sujet, elle lui a répondu de façon discourtoise, ce qui a entrainé une altercation verbale entre eux, selon lui.

Informé de la tension, D. Diop, qui se trouvait alors au Magal de Mbacké Kadior, a regagné la maison familiale pour s'enquérir de la situation. C'est sur ces entrefaites que le suspect a poignardé à deux reprises son beau-frère au niveau du cou.

À l'issue des investigations, le présumé meurtrier a été déféré, le 11 novembre 2026, devant le procureur Amary Faye, chef du parquet du tribunal de grande instance de Diourbel.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Un maçon de 25 ans, M. Camara, a mortellement poignardé son beau-frère D. Diop, la soixantaine, au cou à Touba le 9 novembre 2026. - Le drame est né d'une altercation autour du dîner entre le suspect et sa grande sœur, Mbo Camara. - Interpellé puis déféré le 11 novembre 2026 devant le procureur Amary Faye, il a reconnu les faits.