DSC : Venu porter plainte, Abdou Nguer finit placé en garde à vue
Abdou Nguer est en état d'arrestation ! Il vient d'être placé en garde à vue pour discours contraires aux bonnes mœurs et complicité de discours (…).
Le chroniqueur s'est présenté ce mercredi à la Division spéciale de cybersécurité (DSC) pour porter plainte. Mais il a été arrêté sur place par les policiers. Selon des sources de Seneweb, Abdou Nguer est sous le coup d'une procédure judiciaire, suite à une autosaisine du procureur de la République. Il pourrait être déféré demain au parquet. Dans une vidéo publiée sur TikTok, le chroniqueur aurait tenu des propos qui lui ont valu son arrestation.
Commentaires (30)
bénéficie du même pouvoir juridictionnel que tous les hauts cades du Sénégal ?
Allez sur la Sentv il ne se passe une seule journée d' écoute sans que Ousmane Sonko
ne soit manquer de respect . A la TFM Idem ,même si le titre de Latribune d' aujourd'hui
dépasse toutes les limites du cadre déontologique du journalisme .
Mais quand il a parlé de lomotif jusqu'à cité le nom du président sortant la ni ki nak ça commence à trop parler
Le vieux fossile politique Coumba Ndoffène Diouf et les autres vieux de la coalition des traîtres passent leurs journées à insulter Sonko, et le procureur de Colobane ne pose aucun acte. En revanche, pour de simples querelles de bornes-fontaines sur les réseaux sociaux, toute la justice se mobilise. Quand il s’agit de futilités qui n’ont aucun impact sur la vie quotidienne des Sénégalais, cette justice est prompte à réagir. Mais lorsqu’il s’agit de dossiers sérieux, elle se montre toujours incompétente. Ce ne sont certainement pas ces magistrats alimentaires qui vont mettre fin aux dérives du kaw-kaw traître.Si au TAS ils n’y a. Avait que des magistrats de Colobane,le Maroc serait déclaré vainqueur de la CAN ces nervis du droit n’ont rien à faire du droit 😜
Sokhoer bakhoul.vs allez mourrir aigris
Boy bi dafa moudjé eupeul.Fénn rek ak sossalaté
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