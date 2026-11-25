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Auteur: Mor Mbaye Cissé

DSC : Venu porter plainte, Abdou Nguer finit placé en garde à vue

Abdou Nguer est en état d'arrestation ! Il vient d'être placé en garde à vue pour discours contraires aux bonnes mœurs et complicité de discours (…).

Le chroniqueur s'est présenté ce mercredi à la Division spéciale de cybersécurité (DSC) pour porter plainte. Mais il a été arrêté sur place par les policiers. Selon des sources de Seneweb, Abdou Nguer est sous le coup d'une procédure judiciaire, suite à une autosaisine du procureur de la République. Il pourrait être déféré demain au parquet. Dans une vidéo publiée sur TikTok, le chroniqueur aurait tenu des propos qui lui ont valu son arrestation.