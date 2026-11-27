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Auteur: Mor Mbaye Cissé

Émigration irrégulière : La BR de Saly démantèle un réseau de passeurs et arrête trois pêcheurs de Saint-Louis

Un voyage clandestin préparé dans l'ombre a été stoppé net à Mbour. La brigade de recherches (BR) de Saly, relevant de la compagnie de gendarmerie de Mbour, a interpellé trois pêcheurs domiciliés à Saint-Louis. Il s'agit d'O. Diouf, 37 ans, d'E. H. A. Guèye, 32 ans, et d'I. Sarr, 36 ans. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, trafic de migrants et mise en danger de la vie d'autrui.

C'est un renseignement signalant l'organisation d'un voyage par voie d'émigration irrégulière qui a tout déclenché. La filature montée et suivie par les gendarmes au quartier Gouye Mouride, à Mbour, dans la nuit du 21 novembre 2026 a permis, vers 23 h 30, d'interpeller E. H. A. Guèye, capitaine de la pirogue. Il était aussi chargé de collecter l'argent des candidats au départ, regroupés dans une maison en construction.

Un piège pour remonter jusqu'au cerveau présumé

Poussant leurs investigations, les limiers décident de tenir E. H. A. Guèye à l'écart de tout soupçon auprès des candidats, qui le prennent pour un collaborateur des gendarmes. Il peut ainsi poursuivre son travail, ce qui devrait mener à l'organisateur principal, un certain O. Diouf, basé à Dakar, au quartier Hann Maristes.

Pour le ferrer, O. Diouf lui fixe rendez-vous à Dakar pour lui remettre de l'argent. C'est là que les gendarmes, en compagnie d'E. H. A. Guèye, interpellent O. Diouf.

Ce dernier avait loué un studio meublé, où il logeait avec deux candidates au voyage et avec un certain I. Sarr, l'un de ses complices. Ce dernier avait payé la pirogue auprès d'un certain L., sans autres précisions, basé à Joal. La perquisition du domicile d'O. Diouf a permis la saisie d'un moteur hors-bord, acheté auprès d'un certain M. Sy, lui aussi sans autres précisions.

Les gendarmes ont également interpellé dix candidats à l'émigration (huit hommes et deux femmes) tous de nationalité sénégalaise. Ils ont été conduits à la BR de Saly pour complément d'enquête. Plusieurs dizaines d'autres candidats, qui avaient été regroupés et qui avaient déjà versé de l'argent, ont réussi à prendre la fuite à l'arrivée des gendarmes.

Selon l'enquête, les trois suspects, tous originaires de Saint-Louis, s'étaient entendus pour venir s'installer entre Dakar et Mbour afin d'organiser ce voyage. Basés au quartier Gouye Mouride, ils avaient réussi à regrouper, puis à encaisser l'argent de plusieurs dizaines de candidats.

Interpellés sur les faits qui leur sont reprochés, les trois hommes les ont reconnus sans détour. O. Diouf a toutefois déclaré que l'argent avec lequel il avait acheté le moteur hors-bord lui avait été remis par un certain A. Fall.

Au terme de l'enquête, tous les trois suspects ont été déférés devant le procureur Augustin Yakhar Faye, chef du parquet de Mbour. Ils pourraient être transférés au parquet financier de Dakar.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La brigade de recherches de Saly a interpellé trois pêcheurs de Saint-Louis (O. Diouf, E. H. A. Guèye et I. Sarr) poursuivis pour association de malfaiteurs, trafic de migrants et mise en danger de la vie d'autrui. - E. H. A. Guèye, capitaine de la pirogue, a été interpellé à Mbour dans la nuit du 21 novembre 2026, puis a permis aux gendarmes d'interpeller O. Diouf à Dakar. - Dix candidats à l'émigration ont été interpellés et conduits à la BR de Saly, et les trois suspects ont été déférés devant le procureur Augustin Yakhar Faye, chef du parquet de Mbour.