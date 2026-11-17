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Auteur: Mor Mbaye Cissé

Émigration irrégulière : la gendarmerie de Malicounda met la main sur vingt candidats

La brigade de proximité de Malicounda, relevant de la compagnie de gendarmerie de Mbour, a placé en garde à vue vingt personnes pour les nécessités d'une enquête relative à une affaire de migration irrégulière par voie maritime.

Dans la nuit du 9 au 10 novembre 2026, les gendarmes ont exploité un renseignement faisant état d'un départ clandestin pour l'émigration. Une patrouille s'est alors rendue dans un bâtiment situé au village de Kokaye, dans la commune de Malicounda. L'intervention a permis d'interpeller vingt candidats à l'émigration irrégulière. Le groupe était composé de seize ressortissants sénégalais, dont deux filles, et de quatre citoyens gambiens.

Interrogés, tous ont reconnu avoir eu l'intention de rallier l'Europe. La quasi-totalité d'entre eux a affirmé avoir versé 400 000 F CFA, soit par la plateforme Wave, soit par l'intermédiaire d'un tiers qui n'a pas encore été identifié. Le départ par voie maritime était programmé pour la nuit même, à Mbour.

M. Diop, 26 ans, est maçon et domicilié à Kaffrine. A. Fedior, 28 ans, est mécanicien et domicilié à Tamba. M. Gueye, 25 ans, est cuisinière et domiciliée à Guédiawaye. A. Sonko est artiste et domicilié à Birkama, mais son âge n'a pas été précisé. M. Diop, 22 ans, est ménagère.

Plusieurs commerçants figurent parmi les mis en cause. I. Ndiaye, 32 ans, est domicilié à Dakar. S. Thioune, 31 ans, vit à Patar Sine. F. Touré, 35 ans, est domicilié à Touba. A. Faye, 27 ans, vit à Fatick, et M. C. Cissé, 28 ans, est domicilié à Thiofior. C. Ndiaye, 32 ans, est dibitier et demeure à Kaolack.

Trois tailleurs ont également été interpellés. M. Mandian a 20 ans. M. Fall, 33 ans, est domicilié à Ndagalma, et F. Ndiaye, 34 ans, vit à Mboro.

Deux chauffeurs sont concernés : M. Badiane, 26 ans, domicilié à Touba, et M. Ndiaye, 27 ans, domicilié à Mboro. M. Willane, 29 ans, est maçon et domicilié à Mbour. M. Ndiaye, 23 ans, est boulanger et domicilié à Ndangalma.

Enfin, deux jeunes de 20 ans se trouvent parmi les interpellés. L. Bajo est élève, tandis que M. Dème est élève coranique et domicilié à Dakar.

Les investigations se poursuivent afin d'identifier les organisateurs de ce projet de départ clandestin. Le procureur Augustin Yakhar Faye a été informé des faits.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La brigade de proximité de Malicounda a placé en garde à vue vingt personnes pour une affaire de migration irrégulière par voie maritime. - Dans la nuit du 9 au 10 novembre 2026, une patrouille a interpellé vingt candidats à l'émigration dans un bâtiment au village de Kokaye, composés de seize Sénégalais dont deux filles et de quatre Gambiens. - Tous ont reconnu vouloir rallier l'Europe et la quasi-totalité a affirmé avoir versé 400 000 F CFA, le départ maritime étant programmé pour la nuit même à Mbour.