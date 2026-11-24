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Auteur: Sokhna Faty Isseu SAMB

Emploi des jeunes dans l'espace UEMOA : les ministres réunis à Diamniadio pour passer de la formation à l'insertion

La 17e Conférence du Cadre de concertation des ministres chargés de l’Emploi et de la Formation professionnelle de l’UEMOA s’est ouverte ce mardi 24 novembre 2026 au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio. Le thème retenu est : « De la formation à l’insertion durable ».

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Dès l’ouverture des travaux des experts, les participants — composés de ministres, de représentants de la Commission de l’UEMOA, d’experts des États membres ainsi que de partenaires techniques et financiers — ont entamé des échanges sur les moyens de transformer la formation en véritables opportunités d’emploi pour les jeunes.

​Après la réunion des experts, la rencontre ministérielle se poursuivra jusqu’à vendredi. Tous les ministres de l’espace UEMOA et plusieurs pays invités sont attendus.

​À cette occasion, le ministre sénégalais chargé de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Idrissa Samb, a souligné que la formation seule ne suffit pas. Selon lui, il est nécessaire de former les jeunes, mais aussi de les accompagner vers une insertion professionnelle durable afin qu’ils acquièrent les compétences nécessaires et accèdent à un emploi décent.

​La question démographique occupe une place importante dans les discussions. L’Afrique dispose d’une population majoritairement jeune, avec une forte proportion de personnes âgées de moins de 35 ans. Chaque année, plusieurs centaines de milliers de nouveaux demandeurs d’emploi arrivent sur le marché du travail.

​Face à cette situation, les participants insistent sur la nécessité de renforcer les politiques de formation, de partager les expériences réussies entre les États membres et de développer des solutions adaptées aux réalités du continent.

​Les échanges portent également sur la promotion de l’entrepreneuriat et de l’auto-emploi pour les jeunes qui ne trouvent pas d’emploi salarié. Les participants souhaitent ainsi mieux valoriser le dividende démographique tout en réduisant les risques liés au chômage et à l’émigration irrégulière.

​À l’issue de la conférence, les participants espèrent formuler des recommandations fortes et applicables dans les pays de l’UEMOA, afin de répondre durablement aux défis de l’emploi et de l’employabilité des jeunes.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La 17e Conférence du Cadre de concertation des ministres chargés de l'Emploi et de la Formation professionnelle de l'UEMOA s'est ouverte le mardi 24 novembre 2026 au CICAD de Diamniadio, sur le thème « De la formation à l'insertion durable ». - Le ministre sénégalais Idrissa Samb a souligné que la formation seule ne suffit pas et qu'il faut accompagner les jeunes vers une insertion professionnelle durable et un emploi décent. - Les participants insistent sur le renforcement des politiques de formation, le partage d'expériences entre États membres et la promotion de l'entrepreneuriat et de l'auto-emploi pour les jeunes.