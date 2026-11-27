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Auteur: Fatima Diop BA et Abdoulaye SAMB

ESCDA Sénégal 2027 : deux entreprises récompensées pour la conformité et l’excellence de leur service client

La deuxième édition de l’Élection du service client de l’année (ESCDA) Sénégal a livré son verdict ce jeudi 26 novembre 2026, lors d’une soirée de gala organisée au Noom Hotel Dakar sous le thème « Servir avec Jom ». À l’issue d’une rigoureuse batterie de 120 tests mystères menés sur cinq canaux, seules deux entreprises ont franchi le seuil d’exigence requis pour décrocher le précieux label : le Train express régional (TER), exploité par la SETER, et TotalEnergies.

​Ce jeudi 26 novembre 2026, le Noom Hotel Dakar a accueilli une soirée d’exception, bien au-delà d’une simple remise de trophées. La deuxième édition de l’Élection du service client de l’année (ESCDA) Sénégal y a consacré les entreprises qui font de la qualité de la relation client non pas un simple slogan, mais un engagement quotidien et une parole donnée. Placée sous le thème « Servir avec Jom », la cérémonie a élevé l'expérience client au rang de véritable levier de compétitivité pour le tissu économique sénégalais. L’événement s’est tenu en présence de l’Union nationale des consommateurs du Sénégal (UNCS) et de l’Agence de développement et d’encadrement des petites et moyennes entreprises (ADPME), partenaires institutionnels de cette édition.

​Pour ce millésime 2027, seules deux entreprises ont franchi le seuil d’exigence requis et décroché le titre : le Train express régional (TER), exploité par la SETER, et TotalEnergies.

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Un label international, une promesse mesurée

​Élu Service Client de l’Année est un challenge international né en France il y a vingt ans et déployé aujourd’hui dans dix pays, qui évalue de manière indépendante et objective la qualité réelle de l’expérience vécue par les usagers. Son principe repose sur une conviction forte : une entreprise ne se définit pas par ce qu’elle promet, mais par ce que ses clients vivent concrètement à chaque appel, à chaque visite et à chaque message. Au Sénégal, le programme est porté par Client Centric Vision, structure fondée par Sofya Nadifi Kettani, avec pour ambition d’ancrer durablement une culture d’excellence et d’ériger la Teranga sénégalaise en standard professionnel reconnu à l’échelle mondiale.

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Une deuxième édition placée sous le signe du « Jom »

​Pour cette édition 2027, les organisateurs ont retenu une valeur cardinale de la société sénégalaise : le « Jom », défini par Sofya Nadifi Kettani comme l’incarnation de la dignité, de l’honneur, du courage et du respect de la parole donnée. Pour elle, « Servir avec Jom » dépasse le cadre d’une simple signature événementielle pour s’imposer comme une exigence managériale. Dans un contexte économique contraint, où les ressources sont limitées et les arbitrages plus complexes, elle a rappelé que l’excellence du service client n’est pas un luxe réservé aux périodes fastes, mais le choix de demeurer à l’écoute sous la pression et d’honorer ses engagements quoi qu’il en coûte. Le véritable « Jom », a-t-elle souligné, se révèle dans l’adversité, lorsqu’il faut garder la tête haute et placer l’humain au centre de chaque processus.

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Derrière les trophées, la rigueur des clients mystères

​La sélection des lauréats repose sur une méthodologie stricte fondée sur des enquêtes mystères. Durant près de trois mois, chaque entreprise candidate est soumise à 120 tests répartis sur cinq canaux : 65 appels téléphoniques, 20 visites physiques, 15 courriels ou formulaires, 10 interactions sur les réseaux sociaux et 10 navigations web, couvrant les phases d’avant-vente, de vente et d’après-vente.

Pour chaque interaction, jusqu’à 15 critères sont évalués selon un référentiel normé garantissant l’objectivité des notations. Les moyennes obtenues sont ensuite ramenées sur 20. Pour être sacré, un candidat doit terminer premier de sa catégorie tout en atteignant une note minimale de 11,5 sur 20 ; à défaut, aucun prix n’est attribué dans la catégorie concernée. Chaque participant reçoit par ailleurs une restitution détaillée de ses points forts et de ses axes d’amélioration, tandis que l’anonymat des non-lauréats demeure strictement préservé.

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Le regard de Ludovic Nodier et de Sofya Nadifi Kettani

​Invité d’honneur de la soirée, Ludovic Nodier, fondateur du challenge international — qui vient de célébrer ses vingt ans à l’Olympia de Paris devant 1 200 invités et s’apprête à fêter ses dix ans au Maroc — a rappelé que la relation client ne constitue nullement un centre de coût, mais un véritable centre de profit, tant elle conditionne l’acte d’achat, la fidélisation et la performance économique. Il a salué l’audace des entreprises sénégalaises qui acceptent de se soumettre à cette évaluation exigeante pour progresser. Un constat partagé par Sofya Nadifi Kettani, pour qui, dans un marché fortement concurrentiel où les offres tendent à s’uniformiser, la fidélisation par la qualité de service demeure l’ultime levier de différenciation. Selon elle, le client doit être placé au cœur de toute l’organisation, du directeur général jusqu’à l’agent d’accueil, car l’excellence ne s’acquiert jamais définitivement : elle se construit, s’entretient et se mesure.

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La parole aux lauréats : une victoire collective

​Deux distinctions ont ainsi été décernées lors de cette soirée. Dans la catégorie « Transports collectifs », le Train express régional (TER), porté par la SETER, s’adjuge son deuxième trophée consécutif. « C’est une réussite collective », ont souligné ses représentants, associant à ce succès l’ensemble des équipes, du directeur général aux agents en gare, en passant par les conducteurs et les techniciens de maintenance œuvrant de nuit dans l’ombre. Le premier trophée, installé au cœur du centre de relations clients ouvert de 5 h à 23 h, s’est imposé comme un repère quotidien autour de la devise : « Client First. Nous servons nos voyageurs, nous servons nos clients », se réjouissent-ils.

​Même satisfaction du côté de TotalEnergies, qui salue l’engagement quotidien de ses équipes en station-service, en boutique et sur le terrain pour la qualité de leur accueil et leur sens de l’écoute. Pour l’entreprise, cette récompense représente à la fois une fierté et une responsabilité renouvelée : faire vivre ce standard d’excellence à chaque client et à chaque interaction.

​Enrichie par les contributions recueillies autour du « Baobab de l’excellence », qui alimenteront le futur Livre blanc Élu Service Client de l’Année 2027, la soirée s’est achevée sur une interpellation collective adressée aux acteurs économiques : quelles promesses sommes-nous réellement prêts à tenir pour demain ?

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La 2e édition de l'ESCDA Sénégal s'est tenue le jeudi 26 novembre 2026 au Noom Hotel Dakar sous le thème « Servir avec Jom ». - Seules deux entreprises ont obtenu le label : le TER, exploité par la SETER, et TotalEnergies, après 120 tests mystères sur cinq canaux. - Pour être sacré, un candidat doit être premier de sa catégorie avec une note minimale de 11,5 sur 20.