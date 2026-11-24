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Auteur: Mor Mbaye CISSÉ

Escroquerie au change : la BR de Dakar/Faidherbe saisit 1 300 dollars de faux billets et interpelle un suspect

La Brigade de recherches (BR) de Dakar/Faidherbe a interpellé, le 22 novembre 2026 à 19 heures, un individu soupçonné d'avoir écoulé de faux billets de cent dollars américains. Il a été placé en garde à vue pour association de malfaiteurs, détention de faux billets de banque en coupures de cent dollars américains et escroquerie portant sur la somme de 600 000 francs CFA.

Une opération de change qui tourne à l'escroquerie

À l'origine de l'affaire, une opération de change portant sur 1 200 dollars américains. Un opérateur économique exerçant dans le change de devises a reçu ces billets de son interlocuteur et lui a remis en contrepartie 600 000 francs CFA, correspondant à leur contre-valeur.

Le cambiste a ensuite vérifié les billets. Il a alors constaté qu'ils étaient faux.

Victime de cette escroquerie, l'opérateur économique a déposé plainte auprès de la BR de Dakar/Faidherbe. Une enquête a été ouverte à la suite de cette plainte.

Les investigations menées par les enquêteurs ont permis de localiser le suspect. Il a été interpellé le 22 novembre 2026, à 19 heures. Au moment de son arrestation, il était en possession de treize autres faux billets de cent dollars américains.

Le mis en cause a été conduit dans les locaux de l'unité pour les besoins de l'enquête, où il a été placé en garde à vue. Les recherches se poursuivent afin d'identifier et d'interpeller les autres individus impliqués dans cette affaire.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La BR de Dakar/Faidherbe a interpellé le 22 novembre 2026 à 19 heures un suspect d'escroquerie au change et l'a placé en garde à vue. - Un opérateur économique avait reçu 1 200 dollars américains et remis 600 000 francs CFA avant de constater que les billets étaient faux. - Lors de son arrestation, le suspect détenait treize autres faux billets de cent dollars américains.