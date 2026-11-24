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Auteur: Doudou DIOP

Escroquerie au visa : Une actrice et responsable d’agence de voyages écrouée pour 11,5 millions FCFA

Magatte Gueye Mbaye, actrice à Pikini production, directrice de Salam Service International, une structure spécialisée dans le théâtre et le cinéma, et responsable de l’agence de voyages SIGA Voyage, établie à Petit Mbao, a été placée hier, sous mandat de dépôt. Cela fait suite à son déferrement au parquet de Pikine-Guédiawaye pour escroquerie portant sur un montant global de 11,5 millions de FCFA, au préjudice de quatre personnes à qui elle avait promis des voyages en France.

Selon l’enquête menée par la Brigade de recherches de Keur Massar, la mise en cause est reprochée d’avoir encaissé l’argent de ses victimes, pour leur voyage en France, grâce à de prétendus quotas de visas obtenus auprès de l’ambassade de France.

Selon les informations de Seneweb, l’affaire porte sur deux procédures. Le premier volet concerne les plaignants M. Diop, D. Diop et M. F. Dia. Par l’intermédiaire de leur guide religieux, S. M. Lo, elles ont versé respectivement 3 millions, 2,6 millions et 2,5 millions de FCFA à la responsable de SIGA Voyage. Soit un total de 8,1 millions de FCFA.

Face aux enquêteurs, M. Diop a expliqué avoir remis 3 millions de FCFA pour obtenir un visa pour son fils. D. Diop affirme, pour sa part, avoir effectué plusieurs transferts via Wave, pour un montant de 2,6 millions de FCFA. Quant à M. F. Dia, il dit avoir versé 2,5 millions de FCFA dans le cadre d’un projet de formation théâtrale devant déboucher sur un voyage en France.

Mais les voyages annoncés n’ont jamais eu lieu. Après plusieurs promesses et reports, les victimes ont réclamé leur argent. La mise en cause a demandé plusieurs délais sans honorer ses engagements.

Entendue par les gendarmes le 19 novembre dernier, Magatte Gueye Mbaye a reconnu avoir reçu les fonds, tout en contestant le montant versé par D. Diop. Elle soutient avoir encaissé 2 millions de FCFA, contre 2,6 millions déclarés par ce dernier. Elle affirme que les demandes de visas déposées auprès des ambassades de France et de Suède ont toutes été rejetées. Elle dit également avoir dépensé les fonds pour les frais de dossier et sollicite un délai pour rembourser les plaignants.

Mais ce n’est pas la première fois que la responsable de SIGA Voyage est mise en cause dans une affaire de ce genre. Un précédent dossier, traité en juillet 2026 par la même Brigade de recherches de Keur Massar, fait état d’une plainte d’El H. M. Ciss, qui lui réclame 3,4 millions de FCFA. Ce dernier affirme avoir versé cette somme pour participer à une délégation devant prendre part à un festival culturel à Montpellier, en France.

Là également, aucun voyage n’a été organisé et l’argent n’a pas été restitué. Entendue à l’époque, M. Guèye Mbaye avait reconnu avoir empoché les 3,4 millions de FCFA et demandé un délai pour procéder au remboursement.

Au total, les quatre plaignants réclament 11,5 millions de FCFA. La prévenue sera jugée ce mercredi devant le tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Magatte Gueye Mbaye, actrice et responsable de l’agence SIGA Voyage, a été placée sous mandat de dépôt pour escroquerie portant sur 11,5 millions FCFA au préjudice de quatre personnes. - Trois plaignants ont versé 3 millions, 2,6 millions et 2,5 millions FCFA pour des voyages en France promis via de prétendus quotas de visas, voyages qui n’ont jamais eu lieu. - Un précédent dossier de juillet 2026 fait état d’une plainte d’El H. M. Ciss réclamant 3,4 millions FCFA pour un voyage non organisé ; elle sera jugée ce mercredi devant le tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye.