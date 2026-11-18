societe

Auteur: Mor Mbaye Cissé

il y a 6 heures

Escroquerie foncière présumée : Lamine Faye, neveu et ancien garde du corps de Me Abdoulaye Wade, arrêté par la DIC

La Division des investigations criminelles (DIC) a procédé, ce mercredi, à l'arrestation de Lamine Faye.

L'ancien garde du corps de Me Abdoulaye Wade a été placé en garde à vue pour les besoins de l'enquête concernant une escroquerie foncière présumée, selon des sources de Seneweb. Les investigations policières se poursuivent pour élucider cette affaire. Le procureur de la République a été informé des faits.