Escroquerie foncière présumée : Lamine Faye, neveu et ancien garde du corps de Me Abdoulaye Wade, arrêté par la DIC
La Division des investigations criminelles (DIC) a procédé, ce mercredi, à l'arrestation de Lamine Faye.
L'ancien garde du corps de Me Abdoulaye Wade a été placé en garde à vue pour les besoins de l'enquête concernant une escroquerie foncière présumée, selon des sources de Seneweb. Les investigations policières se poursuivent pour élucider cette affaire. Le procureur de la République a été informé des faits.
Commentaires (6)
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