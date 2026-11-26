Espagne : la folle histoire du bateau rempli de Sénégalais morts
Dans une interview exclusive accordée à L’Observateur (réalisée à 7h30 du matin pour s'adapter au rythme effréné des urgences), José Antonio Rodríguez Verona, responsable des premiers secours de la Croix-Rouge espagnole à El Hierro, livre un témoignage glaçant sur l’afflux massif de pirogues aux Canaries. Sur place, alerte-t-il, les centres d'accueil sont saturés par des arrivées presque quotidiennes. Rien que mardi dernier, 24 novembre, plus de 15 embarcations ont accosté avec plus de 2 000 migrants à bord.
Ces passagers partent du Sénégal, de la Mauritanie ou de la Gambie. S'ils viennent de toute l'Afrique, une nationalité domine largement : « Entre 60 et 70 % des migrants qui arrivent sur l’île sont des Sénégalais », précise le chef des secours d’El Hierro.
Pour lui, l'Atlantique est devenu la route migratoire la plus meurtrière au monde. Les rescapés débarquent trempés, sans rien, et souffrent surtout de déshydratation et d'hypothermie. À court d'eau potable, certains finissent par boire l'eau de mer. Beaucoup meurent d'hypothermie juste après avoir posé le pied à terre. D'autres arrivent traumatisés après avoir dû jeter à l'eau les corps de leurs proches morts en chemin.
L’interlocuteur du quotidien du Groupe futurs médias évoque des scènes particulièrement insoutenables : « Je me souviens d’au moins trois cas où les embarcations ont été localisées alors que toutes les personnes à bord étaient déjà décédées ».
Le profil des candidats a aussi beaucoup changé. Autrefois, seuls de jeunes hommes âgés de 18 à 25 ans tentaient le voyage. Aujourd'hui, ce sont des familles entières - pères, mères et enfants - qui prennent la mer. Les secours prennent désormais en charge beaucoup plus de femmes et de mineurs. Le responsable cite l'exemple d'une femme hospitalisée dans un état grave après avoir accouché en pleine mer, quatre jours avant leur arrivée.
Commentaires (11)
Même si la vie au Sénégal est dure, personne ne meure de faim. Il y a la paix. L'argent investi dans ces aventures macabres (pour ne pas dire suicides) peuvent servir à entreprendre.
Je ne comprends pas ce mythe de l'émigration. Partir coûte que coûte.
Restez au Sénégal même si c'est difficile !!!
En Europe c'est tres difficile aussi
Croyez en Dieu !!!
alors si le graal est de vivre en occident tout en étant sénégalais, sachez alors que l'émigration clandestines a de beaux jours devant elle...
Aujourd'hui les descendants de ces esclaves investissent toutes leurs économies et risquent leur vie pour aller travailler dans
les mêmes champs que leurs ancêtres.
La cruauté et l'égoïsme criminel de nos dirigeants depuis l'indépendance ont crées cette situation.Les dirigeants des pays les plus avancés ont toujours privilégiés le bien commun au détriment de leurs intérêts personnels.
Au sud du Sahara, nos Présidents(Macky,Wade), Marêchaux(Mobotu),et autres Empereurs(Bokassa)font exactement l'inverse. Ils arrivent pauvres au pouvoir, souvent par la force, s'en mettent plein les poches ainsi que leurs parents et amis; et s'en vont tranquillement les mains dans les poches en sifflotant.
Tant que cette situation qui dure depuis des décennies ne nous indignera pas, on aura les dirigeants qu'on mérite.
les sénégalais, tombe dans le piege et pense que Miguel Sanchez est bon pour eux.
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