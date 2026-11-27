societe

Auteur: SenewebNews-RP

Espagne : vague d’arrestations et 39 passeports sénégalais saisis

La police espagnole a arrêté 13 personnes, dont une avocate, en Galice, dans le nord-ouest du pays. Elles sont soupçonnées d'avoir organisé des « demandes frauduleuses de nationalité espagnole » au profit de ressortissants d'origine sénégalaise. Douze suspects ont été interpellés à Ferrol et un autre à La Corogne.

Le réseau aurait fabriqué de faux liens familiaux pour permettre aux demandeurs de bénéficier de la procédure de « nationalité espagnole par option». Des complices se seraient présentés comme leurs parents devant l'administration. Les dossiers comportaient également des « passeports sénégalais manipulés » et de faux certificats d'inscription au registre municipal.

Les perquisitions menées dans trois logements ont permis de saisir « 39 passeports sénégalais présumés falsifiés » et 24 000 euros en espèces, soit environ 15,74 millions de francs CFA.

Les suspects sont poursuivis pour falsification de documents et appartenance présumée à une organisation criminelle. L'affaire, relayée par Les Échos dans son édition de ce vendredi 27 novembre, n'a pas encore permis de déterminer combien de personnes ont effectivement obtenu la nationalité espagnole grâce à ce procédé.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La police espagnole a arrêté 13 personnes, dont une avocate, en Galice, pour des demandes frauduleuses de nationalité espagnole au profit de Sénégalais. - Les perquisitions ont permis de saisir 39 passeports sénégalais présumés falsifiés et 24 000 euros en espèces. - Les suspects sont poursuivis pour falsification de documents et appartenance présumée à une organisation criminelle.