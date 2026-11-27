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Auteur: Mor Mbaye Cissé

[EXCLUSIF] Affaire Modou Ba Gawlo : 5 arrestations dont un caporal et le célèbre moniteur de sport Mouhamed Thiam

Après le placement sous mandat de dépôt de 18 présumés homosexuels, dont Modou Ba Gawlo, la Brigade de recherches (BR) de Keur Massar a procédé à l'arrestation de cinq autres suspects pour des faits présumés d'association de malfaiteurs, de transmission volontaire du VIH, d'acte contre nature et de mise en danger de la vie d'autrui.

Ce coup de filet fait suite à l'exécution d'une délégation judiciaire du juge d'instruction du premier cabinet du Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye.

Selon des informations exclusives de Seneweb, parmi les mis en cause figurent un homme en tenue (un caporal), un ressortissant ivoirien et le célèbre moniteur de sport Mouhamed Thiam. Ce dernier est très connu sur le réseau social TikTok grâce à ses séances d'entraînement et à la vente d'équipements sportifs.

Lors de son interpellation, le sportif aurait sauté pour échapper aux gendarmes en civil. Il s'est retrouvé avec une fracture à la jambe.

Au total, les cinq suspects sont placés en garde à vue dans les locaux de la BR de Keur Massar. Pour rappel, le procureur Saliou Dicko avait sollicité l'ouverture d'une information judiciaire dans cette affaire.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La Brigade de recherches de Keur Massar a arrêté cinq nouveaux suspects pour association de malfaiteurs, transmission volontaire du VIH, acte contre nature et mise en danger de la vie d'autrui. - Parmi les mis en cause figurent un caporal, un ressortissant ivoirien et le moniteur de sport Mouhamed Thiam, connu sur TikTok. - Lors de son interpellation, Mouhamed Thiam aurait sauté pour échapper aux gendarmes et s'est retrouvé avec une fracture à la jambe ; les cinq suspects sont en garde à vue.