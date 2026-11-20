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Auteur: Yande Diop

Exercice illégal de la profession d’avocat : Le bâtonnier traque de prétendus avocats à Dakar

Le bâtonnier de l’Ordre des avocats du Sénégal a déposé une plainte contre quatre personnes accusées d’exercer illégalement la profession d’avocat. Un cabinet installé sur le boulevard de la République, en face de la Maison de l’avocat, serait au cœur de cette affaire. La lutte contre l’exercice illégal de la profession d’avocat prend une nouvelle tournure au Sénégal. Le bâtonnier de l’Ordre des avocats, Me Aly Fall, a saisi le procureur général près la cour d’appel de Dakar d’une plainte visant quatre personnes pour exercice illégal de la profession d’avocat.

Dans une correspondance datée du 18 novembre 2026, enregistrée au parquet général sous le numéro 26-539, le bâtonnier met en cause Maguèye Guèye, Stéphane Vernay, Marie Bouvet Guiramand et Julien David.

Selon la plainte, les personnes visées auraient ouvert un cabinet au 18, boulevard de la République, à Dakar, en face de la Maison de l’avocat. Une structure qu’elles présenteraient publiquement comme un cabinet d’avocats. ‎Plus préoccupant encore, selon le document, ce cabinet recevrait déjà une clientèle et procéderait à la rédaction d’actes moyennant rémunération. Le bâtonnier affirme que les intéressés ne seraient pas inscrits au tableau de l’Ordre des avocats du Sénégal et ne justifieraient d’aucun titre les autorisant à exercer cette profession sur le territoire national.

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‎L’Ordre réclame une enquête et des poursuites

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‎S’appuyant sur l’article 227, alinéa 2, du Code pénal, l’article 9 bis de la loi n° 84-09 du 4 janvier 1984 portant création de l’Ordre des avocats, ainsi que sur le règlement n° 05/CM/UEMOA, le bâtonnier estime que les faits dénoncés sont constitutifs du délit d’exercice illégal de la profession d’avocat. ‎Pour l’Ordre, l’ouverture d’un cabinet accessible au public, combinée à des activités de consultation et de rédaction d’actes contre rémunération, traduit une activité habituelle et organisée relevant du ministère d’avocat. ‎

Dans sa plainte, Me Aly Fall demande au procureur général d’ouvrir une enquête, de faire procéder à toutes les investigations nécessaires et d’engager des poursuites contre les personnes mises en cause, ainsi que contre d’éventuels auteurs ou complices.L’Ordre des avocats du Sénégal entend également se constituer partie civile et se réserve le droit de réclamer réparation pour le préjudice moral et professionnel subi.

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⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le bâtonnier de l’Ordre des avocats du Sénégal, Me Aly Fall, a déposé une plainte contre quatre personnes pour exercice illégal de la profession d’avocat. - Selon la plainte datée du 18 novembre 2026, les mis en cause auraient ouvert un cabinet au 18, boulevard de la République à Dakar, recevant une clientèle et rédigeant des actes contre rémunération sans être inscrits au tableau de l’Ordre. - Le bâtonnier demande au procureur général d’ouvrir une enquête et d’engager des poursuites ; l’Ordre entend se constituer partie civile.