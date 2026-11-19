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Auteur: Yandé DIOP

Exportation de ferraille : Les opérateurs réclament l'arbitrage de l'État face à un arrêté jugé asphyxiant

La tension monte dans la filière des ferrailles et des métaux. Entre exigences réglementaires contestées, investissements menacés et inquiétudes sur les emplois, les exportateurs et les ferrailleurs réclament un réexamen des conditions d’exercice de leur activité. Après des recours adressés à la Présidence et à la Primature, leur représentant est monté au créneau, mercredi 18 novembre, pour appeler à des règles plus équitables.

​La filière des ferrailles et des métaux ne veut pas rester en marge des décisions qui encadrent son activité. À travers une déclaration à la presse rendue publique le 18 novembre 2026, le président de la Coopérative des ferrailleurs de Kaolack et président des exportateurs de métal du Sénégal tire la sonnette d’alarme sur les difficultés rencontrées par les professionnels du secteur. Au centre de leurs préoccupations : l’arrêté n° 000530 du 10 janvier 2024, notamment son article 16, qui impose de nouvelles conditions pour l’exercice de l’activité d’exportation, dont la disponibilité d’un dépôt de 5 000 m² et une capacité financière de 500 millions de francs CFA. Pour les opérateurs, ces exigences méritent d’être réexaminées au regard du décret n° 2016-624 du 24 mai 2016, des investissements déjà consentis et du principe d’équité entre les acteurs économiques. Le responsable de la filière affirme que les professionnels ont d’abord privilégié la voie administrative en saisissant le ministre de l’Industrie et du Commerce par un recours gracieux. Mais, selon lui, malgré l’écoulement des délais prescrits, aucune réponse ni avancée concrète ne leur a été communiquée. Face à cette absence de suite, des recours hiérarchiques ont finalement été déposés auprès du Premier ministre et du président de la République, accompagnés des pièces justificatives. L'objectif est d'obtenir un arbitrage des autorités et un réexamen des dispositions contestées.

​Un dépôt de 2 054 m² au cœur du différend

​Le cas de l'ETS Serigne Momar Sokhna illustre les difficultés soulevées par les nouvelles exigences. Dans une correspondance adressée au chef de l'État le 10 octobre 2026, son responsable explique que son entreprise exerce depuis 2016 et dispose d'un dépôt opérationnel de 2 054 m² au kilomètre 14 de la zone industrielle de Thiaroye. Or, l'application de l'article 16 aurait bloqué le renouvellement de sa licence depuis juin 2024. L'opérateur estime que son entreprise dispose pourtant des moyens logistiques et humains nécessaires à la poursuite de ses activités. Dans son recours adressé à la Primature, il soutient également que le décret de 2016 ne prévoit pas les seuils de 5 000 m² et de 500 millions de francs CFA introduits par l'arrêté de 2024. Il demande ainsi un examen de la conformité de cette disposition au texte réglementaire antérieur.

​Au-delà de ce différend administratif, les responsables de la filière élargissent le débat à la politique industrielle du pays. Ils évoquent notamment les difficultés soulevées autour de l'importation du fer et les préoccupations exprimées par les industriels, qui ont contribué à complexifier davantage la situation. Leur position est sans ambiguïté : la protection de l'industrie nationale ne devrait pas se faire au détriment des autres maillons de la chaîne. Industriels, ferrailleurs, collecteurs et exportateurs doivent, selon eux, bénéficier d'un cadre qui préserve les investissements et les emplois. « L'équité économique ne peut être à géométrie variable », défend le président de la Coopérative des ferrailleurs de Kaolack. Les acteurs assurent ne réclamer aucun privilège, mais plutôt des règles claires, transparentes, proportionnées et applicables de manière équitable à l'ensemble des opérateurs. Ils lancent ainsi un appel aux autorités pour un examen diligent de leurs recours et l'ouverture d'un dialogue susceptible de déboucher sur une solution équilibrée. Derrière cette bataille réglementaire, c'est donc l'avenir de toute une chaîne économique qui est mis en avant. Les professionnels disent vouloir continuer à travailler, investir et créer des emplois, mais dans un environnement juridique qui ne compromette pas les investissements déjà réalisés et ne conduise pas à l'exclusion de certains acteurs.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Les exportateurs de ferraille contestent l'article 16 de l'arrêté n° 000530 du 10 janvier 2024, qui impose un dépôt de 5 000 m² et une capacité financière de 500 millions de francs CFA. - Après un recours gracieux resté sans réponse auprès du ministre de l'Industrie et du Commerce, des recours hiérarchiques ont été déposés auprès du Premier ministre et du président de la République. - L'ETS Serigne Momar Sokhna, qui dispose d'un dépôt de 2 054 m² à Thiaroye, affirme que son renouvellement de licence est bloqué depuis juin 2024 et que le décret de 2016 ne prévoit pas ces seuils.