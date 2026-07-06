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Auteur: Yandé DIOP

il y a 1 jour

Fabrication clandestine de sachets d'eau et de boissons : le ministère lance une alerte sanitaire

Le ministère de l'Industrie et du Commerce met en garde contre la prolifération de sachets d'eau et de boissons fabriqués clandestinement, de plus en plus présents sur certains marchés, points de vente et circuits de distribution informels.

Dans un communiqué publié ce dimanche 6 juillet 2026, il avertit que ces produits représentent un risque réel pour la santé publique. Selon le ministère, ces sachets sont produits en dehors de tout cadre réglementaire. Ils peuvent être contaminés par des bactéries, des parasites ou des virus, être conditionnés et stockés dans des conditions insalubres, utiliser de l'eau non traitée ou des matières premières non conformes, et ne disposent d'aucune traçabilité.

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‎Les autorités soulignent que leur consommation peut entraîner de graves troubles digestifs, des toxi-infections alimentaires ainsi que des maladies hydriques telles que les diarrhées aiguës, la typhoïde ou le choléra, notamment chez les enfants, les personnes âgées et les personnes vulnérables.

Elles appellent les consommateurs à la plus grande vigilance et recommandent de n'acheter que des produits scellés, correctement étiquetés et provenant de marques identifiables, de vérifier les informations figurant sur les emballages et d'éviter tout produit dont l'origine est douteuse. Les citoyens sont également invités à signaler tout point de vente ou produit suspect aux services compétents.

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‎Par ailleurs, le communiqué rappelle que les personnes impliquées dans la production, le stockage, l'emballage ou la distribution de ces produits s'exposent à des sanctions pouvant aller des saisies et destructions de marchandises aux amendes, fermetures et poursuites judiciaires.

Enfin, le ministère annonce le renforcement des opérations de contrôle sur l'ensemble du territoire afin de retirer du marché tous les produits non conformes, réaffirmant que la protection de la santé des citoyens demeure une priorité absolue.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le ministère de l’Industrie et du Commerce alerte sur la prolifération de sachets d’eau et de boissons fabriqués clandestinement, présentant un risque pour la santé publique. - Ces produits, non conformes et sans traçabilité, peuvent causer des troubles digestifs, toxi-infections et maladies hydriques comme le choléra. - Les autorités appellent à la vigilance, recommandent d’acheter des produits scellés et étiquetés, et annoncent un renforcement des contrôles et des sanctions.