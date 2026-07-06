News Feed
Calendar icon
Wednesday 08 July, 2026
Weather icon
á Dakar
Rounded video image Seneweb TV
YouTube banner imge
Close icon
Se connecter
societe

Fabrication clandestine de sachets d'eau et de boissons : le ministère lance une alerte sanitaire

Auteur: Yandé DIOP

il y a 1 jour 3549 Lectures 12 Commentaires | English
Fabrication clandestine de sachets d'eau et de boissons : le ministère lance une alerte sanitaire

Fabrication clandestine de sachets d'eau et de boissons : le ministère lance une alerte sanitaire

Le ministère de l'Industrie et du Commerce met en garde contre la prolifération de sachets d'eau et de boissons fabriqués clandestinement, de plus en plus présents sur certains marchés, points de vente et circuits de distribution informels.

Dans un communiqué publié ce dimanche 6 juillet 2026, il avertit que ces produits représentent un risque réel pour la santé publique. Selon le ministère, ces sachets sont produits en dehors de tout cadre réglementaire. Ils peuvent être contaminés par des bactéries, des parasites ou des virus, être conditionnés et stockés dans des conditions insalubres, utiliser de l'eau non traitée ou des matières premières non conformes, et ne disposent d'aucune traçabilité.

‎Les autorités soulignent que leur consommation peut entraîner de graves troubles digestifs, des toxi-infections alimentaires ainsi que des maladies hydriques telles que les diarrhées aiguës, la typhoïde ou le choléra, notamment chez les enfants, les personnes âgées et les personnes vulnérables.

Elles appellent les consommateurs à la plus grande vigilance et recommandent de n'acheter que des produits scellés, correctement étiquetés et provenant de marques identifiables, de vérifier les informations figurant sur les emballages et d'éviter tout produit dont l'origine est douteuse. Les citoyens sont également invités à signaler tout point de vente ou produit suspect aux services compétents.

‎Par ailleurs, le communiqué rappelle que les personnes impliquées dans la production, le stockage, l'emballage ou la distribution de ces produits s'exposent à des sanctions pouvant aller des saisies et destructions de marchandises aux amendes, fermetures et poursuites judiciaires.

 Enfin, le ministère annonce le renforcement des opérations de contrôle sur l'ensemble du territoire afin de retirer du marché tous les produits non conformes, réaffirmant que la protection de la santé des citoyens demeure une priorité absolue.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Le ministère de l’Industrie et du Commerce alerte sur la prolifération de sachets d’eau et de boissons fabriqués clandestinement, présentant un risque pour la santé publique. - Ces produits, non conformes et sans traçabilité, peuvent causer des troubles digestifs, toxi-infections et maladies hydriques comme le choléra. - Les autorités appellent à la vigilance, recommandent d’acheter des produits scellés et étiquetés, et annoncent un renforcement des contrôles et des sanctions.
Auteur: Yandé DIOP
Publié le: Lundi 06 Juillet 2026
Tags

Articles connexes

Commentaires (12)

Trier par :
Seuls les membres inscrits ayant reçu des 👍 apparaissent dans ce classement. Se connecter pour y figurer
  • image
    Darkpenguin ⭐ Top commentaire il y a 1 jour
    La responsabilité des questions relatives à l'eau, au pain, à l'huile de cuisson et autres produits similaires doit être retirée aux services d'inspection sanitaire, notamment le Service d'hygiène, qui devrait plutôt se concentrer sur les problèmes d'assainissement dans les zones d'habitat informel dépourvues de toilettes (souvent associées à certains groupes de migrants venus de la sous-région) et sur les dépôts d'ordures sauvages, pour être confiée à la gendarmerie et à la police, dans la mesure où ces agissements constituent des actes criminels d'empoisonnement. Par ailleurs, le public doit pouvoir déposer plainte pour tentative d'empoisonnement lorsqu'un commerçant ou un boutiquier propose à la vente des produits fabriqués de manière illicite et frauduleuse; cela ferait prendre conscience aux commerçants qu'ils s'exposent à des peines de prison et à des amendes se chiffrant en millions. À l'avenir, il convient de créer les conditions nécessaires pour rendre le commerce de détail aux citoyens sénégalais, lesquels sont plus soucieux que les opérateurs étrangers de la santé de leurs compatriotes concernant les produits alimentaires qu'ils consomment. Le commerce alimentaire de détail doit être réservé exclusivement aux ressortissants sénégalais.
  • image
    James il y a 1 jour
    Pourquoi ne pas parler des huiles alimentaires brutes vendues partout et qui créent des avc ?
  • image
    Deug Deug il y a 1 jour
    La vraie mesure s'est d'interdire définitivement toute production et vente d'eau dans des sachets.
  • image
    Papa il y a 1 jour
    Il faut recruter massivement des agents du service d'hygiène et leur donner des moyens. Organiser une campagne nationale de contrôle et de surveillance des restaurants, commerces et les fabricants de sachets d'eau. Sanctionner sévèrement les contrevenants. Le contrôle de qualité doit être une exigence.
  • image
    Me il y a 1 jour
    C'est eux meme qui vt les laisser vendre pour une somme d'argent.
  • image
    Moise il y a 1 jour
    C’est une question de santé publique,il faut arrêter ces fabricants de sachet impropres à la consommation.C’est tout.Wasalam
  • image
    Mounirou il y a 1 jour
    Et le pire nos restaurants servent ces sachets aux clients
  • image
    Bouki ndiour il y a 1 jour
    Le manque de règles, de discipline et de respect des lois au sein d'une société...l'État ou les institutions ne font pas assez respecter l'ordre public.....l'anarchie s'installe définitivement....il est temps de passer d'une approche incitative à une méthode plus répressive pour imposer des règles ou mettre fin à une situation désordonnée qui régne au Sénégal.
  • image
    Me il y a 1 jour
    On a voulu me faire invester dans ca il ya 2 ans pendant mon sejour au Senegal . J'ai meme visite des locaux mais seu meu khel daloulone

Participer à la Discussion

Règles de la communauté
  • Soyez courtois. Pas de messages agressifs ou insultants.
  • Pas de messages inutiles, répétitifs ou hors-sujet.
  • Pas d'attaques personnelles. Critiquez les idées, pas les personnes.
  • Contenu diffamatoire, vulgaire, violent ou sexuel interdit.
  • Pas de publicité ni de messages entièrement en MAJUSCULES.

💡 Astuce : Utilisez des emojis depuis votre téléphone ou le module emoji ci-dessous. Cliquez sur GIF pour ajouter un GIF animé. Collez un lien X/Twitter, TikTok ou Instagram pour l'afficher automatiquement.

Emoji

Les plus lus

  1. Post image
    1
    Révision Constitutionnelle : Le Chef De L'État Saisit Les 7 Sages Pour Faire Annuler Le Vote De L'assemblée Nationale
    Politique il y a 20 heures
  2. Post image
    2
    Plainte D’un Ancien Lion : Amara Traoré Arrêté
    Justice il y a 5 heures
  3. Post image
    3
    Révision Constitutionnelle : La Riposte De Pastef Suite Au Recours De Diomaye Faye
    Politique il y a 11 heures
  4. Post image
    4
    Pape Guèye Sort Encore Du Silence : « Chaque Décision Que J’ai Pu Prendre Récemment… »
    Sport il y a 17 heures
  5. Post image
    5
    Vente De Cartes De Membre De Pastef Interrompue Par Les Forces De L’ordre à Fann-point E : Le Clpc Crie à « L’entrave »
    Politique il y a 23 heures
  6. Post image
    6
    Mondial 2026 : Hossam Hassan Crie Au Scandale Après Égypte-argentine
    Sport il y a 15 heures
  7. Post image
    7
    Assemblée Nationale : Les Suppléants De Ousmane Sonko Et Amadou Bâ Repartent Avec De Gros Avantages
    Politique il y a 3 heures
  8. Post image
    8
    Boycott : Pape Guèye Dans Le Collimateur De La Fsf
    Sport il y a 6 heures
  9. Post image
    9
    Révision Constitutionnelle : Pourquoi Le Vote De L’assemblée Nationale Pourrait être Annulé
    Justice il y a 2 heures
  10. Post image
    10
    Scandale à Rufisque : Un Professeur De Maths Embrasse Une élève De 15 Ans En Pleine Salle De Classe
    Societe il y a 13 heures

NÉCROLOGIE

SADA TAMIMOU WANE
Avis de Souvenir(s)SADA TAMIMOU WANEDate de Deces: 23 mai, 2010🤲 1 prière🕊️ Soyez le premier à présenter vos condoléances

Articles Tendances