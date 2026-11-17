societe

Auteur: Khady NDOYE

Foncier, crédits et numérique : Le Sénégal déploie sa feuille de route pour l’autonomisation économique des femmes

Le Sénégal entend renforcer l’accès des femmes à la terre, aux financements et aux technologies, trois leviers essentiels de leur autonomisation économique. C’est tout l’enjeu de l’atelier national de restitution des travaux régionaux de l’UEMOA et de stabilisation de la feuille de route du Sénégal, ouvert sous l’égide du ministère de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités.

​Représentant la ministre Marie Angélique Mame Selbé Diouf à cette rencontre, sa conseillère technique, Astou Fall, a insisté sur la nécessité de passer des engagements aux actions concrètes pour améliorer les conditions économiques des femmes.

​Selon elle, malgré leur contribution déterminante aux activités agricoles, commerciales, artisanales et halieutiques, les femmes continuent de faire face à des contraintes structurelles qui freinent leur épanouissement économique. Parmi les difficultés majeures figurent l’accès sécurisé au foncier, aux innovations technologiques et aux financements adaptés.

​« L’autonomisation économique des femmes constitue aujourd’hui un impératif de justice sociale, mais également un puissant levier de transformation économique et de développement durable. Au Sénégal, les femmes occupent une place essentielle dans les activités agricoles, commerciales, artisanales, halieutiques et dans l’économie sociale et solidaire. Elles contribuent quotidiennement à la sécurité alimentaire, à la création de richesses, à la résilience des ménages et au dynamisme de nos territoires.

Pourtant, malgré leur contribution déterminante, elles continuent de faire face à des contraintes structurelles qui limitent leur potentiel économique et entrepreneurial. Comment demander aux femmes de développer des exploitations agricoles performantes lorsqu'elles ne disposent pas d'un accès sécurisé à la terre ? », s’est-elle interrogée.

​Elle n’a pas manqué de soulever d’autres interrogations, notamment : « Comment promouvoir leur compétitivité et leur insertion dans les chaînes de valeur sans leur garantir un accès équitable aux innovations technologiques et aux outils numériques ? Comment encourager l'entrepreneuriat féminin et la création d'emplois sans faciliter leur accès aux ressources financières, aux mécanismes de garantie et aux opportunités d'investissement ? »

​Ainsi, cette rencontre, qui s’inscrit dans le prolongement de l’atelier régional organisé du 23 au 25 mars 2026 à Ouagadougou avec la participation des huit pays membres de l’UEMOA, a permis de mener des échanges, de partager des expériences et de dégager des pistes de solutions aux difficultés rencontrées par les femmes dans ces différents domaines.

​Pesanteurs culturelles et avancée législative

​Pour la directrice de l’Autonomisation économique de la femme, Dr Nancy Ndour, les obstacles à l’accès au foncier restent notamment liés à des pesanteurs culturelles et à des pratiques successorales défavorables aux femmes.

​« Sur le plan culturel, on nous dit que la femme ne doit pas hériter. C’est le premier problème », a-t-elle expliqué, évoquant les difficultés rencontrées par de nombreuses femmes pour obtenir des documents leur garantissant une sécurisation foncière.

​Elle souligne également que les huit pays de l’UEMOA sont confrontés à des problématiques relativement similaires, notamment en matière d’accès aux financements et aux technologies. Le Togo ferait toutefois figure d’exception sur le plan juridique, avec des avancées plus importantes dans ce domaine.

​Au Sénégal, une avancée institutionnelle est également annoncée avec l’élaboration d’une loi d’orientation sur l’autonomisation économique de la femme, présentée comme une première en Afrique par Dr Nancy Ndour. Cette initiative, issue d’une instruction du président de la République, a été adoptée en Conseil des ministres le 10 septembre dernier.

​Cap sur une feuille de route opérationnelle

​Au-delà des échanges, l’atelier national devra permettre de stabiliser une feuille de route opérationnelle, assortie d’actions précises, de responsabilités clairement définies et d’un mécanisme de suivi. Les ministères et structures concernés sont ainsi appelés à travailler en synergie pour traduire les recommandations en politiques publiques concrètes.

​Une attention particulière devra être accordée aux femmes rurales, aux productrices agricoles, aux transformatrices, aux commerçantes et aux entrepreneures du secteur informel, souvent confrontées aux difficultés les plus importantes dans l’accès aux ressources productives.

​Soutenue par le Royaume de Belgique à travers l’APEFE, dans le cadre du projet « Jigeen Ni Tamit », cette initiative ambitionne de faire de l’accès à la terre, au financement et aux technologies des instruments concrets de réduction des inégalités économiques et de renforcement de l’autonomie des femmes.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le Sénégal a ouvert un atelier national pour stabiliser sa feuille de route sur l'autonomisation économique des femmes, axée sur l'accès à la terre, aux financements et aux technologies. - Dr Nancy Ndour a cité les pesanteurs culturelles et les pratiques successorales défavorables aux femmes comme premier obstacle à l'accès au foncier. - Une loi d'orientation sur l'autonomisation économique de la femme, présentée comme une première en Afrique, a été adoptée en Conseil des ministres le 10 septembre dernier.