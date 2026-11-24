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Auteur: Astou SOW

il y a 39 minutes

Gabon : un commerçant sénégalais abattu lors d’un braquage dans sa boutique

La communauté sénégalaise est endeuillée par la mort tragique d’Amadou Soumaré, présenté comme un ressortissant de Ndouloumadji Founébé, victime d’une violente attaque au Gabon.

​Un drame a frappé, le dimanche 22 novembre, la communauté sénégalaise établie au Gabon. Amadou Soumaré, un compatriote originaire de Ndouloumadji Founébé, dans la région de Matam, aurait perdu la vie à la suite d’un braquage survenu dans sa boutique.

​Selon les informations rapportées, des individus armés auraient fait irruption dans son commerce avant de s’en prendre mortellement à lui.

​La disparition de cet homme, décrit par ses proches et les témoignages relayés comme une personne accueillante, aimable et respectueuse, suscite une vive émotion.

​Au-delà de la douleur de sa famille, c’est toute une communauté qui est plongée dans la tristesse face à cette disparition brutale.

​Ce drame relance également les préoccupations liées à la sécurité des commerçants et des ressortissants étrangers vivant et travaillant au Gabon.

​En cette douloureuse circonstance, nos pensées vont à sa famille, à ses proches ainsi qu’à toute la communauté de Ndouloumadji Founébé.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Amadou Soumaré, ressortissant sénégalais originaire de Ndouloumadji Founébé (région de Matam), est mort lors d'un braquage dans sa boutique au Gabon le dimanche 22 novembre. - Des individus armés ont fait irruption dans son commerce et s'en sont pris mortellement à lui. - Ce drame relance les préoccupations liées à la sécurité des commerçants et des ressortissants étrangers vivant et travaillant au Gabon.