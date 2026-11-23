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Auteur: Mor Mbaye Cissé

Gadaye : le sac à dos qui cachait 140.000 FCFA de faux billets

Dans la nuit du 21 au 22 novembre 2026, vers 02h du matin, les éléments du commissariat d'arrondissement de Yeumbeul ont interpellé un individu soupçonné de détention et de mise en circulation de billets de banque contrefaits, pour un montant total de 140.000 FCFA. Il s'agit de A. Wade, âgé de 43 ans. Il se présente comme vendeur de poisson et réside à Gadaye.

Selon les policiers, l'interpellation est intervenue lors d'une opération de sécurisation menée dans le secteur de Gadaye. Au cours de cette patrouille, ils ont croisé le mis en cause, qui portait un sac à dos. Ils ont alors procédé à sa fouille.

La fouille du sac a permis de mettre au jour 28 billets de 5.000 FCFA, soit 140.000 FCFA au total. D'après les enquêteurs, tous ces billets portent le même numéro de série et ressemblent à des faux.

Interrogé sur l'origine de ces billets, A. Wade a déclaré avoir acheté le sac la semaine précédente et ignorer qu'il contenait des billets contrefaits. Selon les policiers, ces explications n'ont pas convaincu.

Une réquisition sera adressée au service compétent afin de procéder à l'authentification des billets. A. Wade est placé en garde à vue pour les faits qui lui sont reprochés, et une enquête est ouverte. Le procureur Saliou Dicko a été informé de l'affaire.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Dans la nuit du 21 au 22 novembre 2026, vers 02h, le commissariat de Yeumbeul a interpellé A. Wade, 43 ans, vendeur de poisson résidant à Gadaye. - La fouille de son sac à dos a révélé 28 billets de 5.000 FCFA, soit 140.000 FCFA, tous portant le même numéro de série. - A. Wade a déclaré avoir acheté le sac la semaine précédente et ignoré son contenu ; il est placé en garde à vue et une enquête est ouverte.