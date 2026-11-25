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Auteur: Ablaye Gadiaga SARR

Gamou de Pire 2026 : Le service d’hygiène déploie l’artillerie sanitaire avant l’arrivée des pèlerins

Le service national d’hygiène a lancé, ce mercredi 25 novembre, les opérations de couverture sanitaire du Gamou de Pire, prévu le 5 décembre 2026. À travers la brigade spéciale d’hygiène de Tivaouane, les équipes sont mobilisées pour prévenir les risques sanitaires et garantir de meilleures conditions d’accueil aux pèlerins.

Pour cette première journée, les agents ont procédé à la désinfection et à la désinsectisation des sites d’hébergement des fidèles. Des kits d’hygiène ont également été distribués, tandis que des séances de sensibilisation ont été organisées autour des bonnes pratiques sanitaires.

Dans un contexte marqué par la recrudescence des cas de toxi-infections alimentaires collectives, les autorités sanitaires mettent particulièrement l’accent sur la sécurité alimentaire, la salubrité des lieux d’hébergement et la prévention des maladies.

Le dispositif est piloté par la brigade spéciale d’hygiène de Tivaouane, avec l’appui de la brigade régionale d’hygiène de Thiès et la participation des sous-brigades de Thiès, Popenguine, Ngaye Mékhé et Khombole.

Cette mobilisation vise à accompagner les préparatifs du Gamou et à limiter les risques sanitaires liés à la forte affluence attendue à Pire.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le service national d’hygiène a lancé le 25 novembre les opérations de couverture sanitaire du Gamou de Pire, prévu le 5 décembre 2026. - Les agents ont désinfecté et désinsectisé les sites d’hébergement, distribué des kits d’hygiène et organisé des séances de sensibilisation. - Le dispositif est piloté par la brigade spéciale d’hygiène de Tivaouane, avec l’appui de la brigade régionale de Thiès et des sous-brigades de Thiès, Popenguine, Ngaye Mékhé et Khombole.