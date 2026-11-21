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Auteur: Dialy Ibrahima DIÉBAKHATÉ

Gossas : un berger quinquagénaire découvert pendu par son épouse

Un drame s’est produit ce vendredi 20 novembre 2026, aux premières heures de la matinée, au village de Thiabé Diène, dans la commune d’Ouadiour, département de Gossas. Un berger d’une cinquantaine d’années, identifié sous le nom de Diène Diouf, a été retrouvé mort dans une case en paille servant de magasin, à l’intérieur de la concession familiale.

​Selon les premiers éléments recueillis, la découverte macabre a été faite vers 6 heures du matin par son épouse, Diouma Sarr. Alors qu’elle se rendait aux toilettes, cette dernière, intriguée par l’absence prolongée de son mari, qui s’était levé aux environs de 5 heures sans regagner leur chambre conjugale, a décidé de partir à sa recherche dans l’enclos familial.

​C’est ainsi qu’elle a découvert son époux sans vie dans une case en paille. Le corps se trouvait au bout d’une corde attachée à une charpente en bois, les pieds reposant au sol. Alertée, la mère du défunt a aussitôt informé le chef de famille, qui a ensuite saisi la gendarmerie.

​Dépêchés sur les lieux, les éléments de la brigade de gendarmerie de Gossas ont procédé aux constatations d’usage. Les enquêteurs ont notamment relevé des traces de pas attribuées à la victime ainsi que ses sandales. Aucun indice de lutte n’aurait été constaté sur les lieux.

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​Interrogé par les enquêteurs, le chef de famille a indiqué que le défunt exerçait la profession de berger et était rentré de transhumance environ un mois auparavant. Il a précisé qu’à son retour, Diène Diouf ne présentait, selon lui, aucun problème particulier au sein de la concession. Il a toutefois confié que le berger avait parfois l’habitude de soliloquer. À la suite d’une suggestion du nommé Mbar Diouf, il aurait consulté les « Pangols » dans le cadre de pratiques rituelles et se serait, depuis lors, senti mieux.

​Le corps sans vie a été transporté au district sanitaire de Gossas par les sapeurs-pompiers. Une réquisition à personne qualifiée a été établie et adressée au médecin-chef de cette structure sanitaire.

​Une enquête a été ouverte par la gendarmerie afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Un berger d'une cinquantaine d'années, Diène Diouf, a été retrouvé mort pendu dans une case en paille à Thiabé Diène, département de Gossas, le vendredi 20 novembre 2026. - Le corps a été découvert vers 6 heures du matin par son épouse, Diouma Sarr, qui le cherchait après son absence prolongée. - La gendarmerie de Gossas a ouvert une enquête ; aucun indice de lutte n'a été constaté et le corps a été transporté au district sanitaire de Gossas.