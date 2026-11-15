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Goudiry : Un nouveau-né décède des suites d’une excision clandestine, deux femmes interpellées

Auteur: Ousmane Ndiaye

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Goudiry : Un nouveau-né décède des suites d’une excision clandestine, deux femmes interpellées

Goudiry : Un nouveau-né décède des suites d’une excision clandestine, deux femmes interpellées

​Un nouveau-né de quelques jours a tragiquement perdu la vie des suites d’une mutilation génitale féminine (MGF) pratiquée clandestinement à Sadatou (département de Goudiry, région de Tambacounda). La gendarmerie a ouvert une enquête et placé deux femmes en garde à vue.

​La mère, Mariama Kanté, s’était installée à Sadatou chez son beau-frère pour accoucher en toute sécurité au poste de santé local, où elle a donné naissance à une fille le 11 novembre 2026.

​De retour au domicile, la grand-mère paternelle, Doussou Kanté (85 ans), a souhaité baigner le bébé. En raison de son grand âge, elle s’est faite seconder par Maïmouna Kanté (vendeuse de condiments, née en 1975). À l'insu des parents, les deux femmes ont procédé à une excision et à une infibulation du nourrisson à l'aide d'une lame, Maïmouna tenant l'enfant pendant l'acte.

​Informée le lendemain vers 17 heures, la mère constate rapidement que le bébé se tord de douleur. Face aux complications, la famille tente d'abord des soins de fortune (parfum, bleu de linge) avant de ramener l'enfant au poste de santé de Sadatou.

​Référé au district sanitaire de Dianké Makha le 13 novembre, le nourrisson a finalement succombé à ses blessures à 23 heures, en cours d’évacuation vers l’hôpital régional de Tambacounda.

​Saisie de l'affaire, la brigade de gendarmerie de Dianké Makha a procédé à l'interpellation et au placement en garde à vue de Doussou Kanté et Maïmouna Kanté. Une enquête pour « mutilation génitale féminine ayant entraîné la mort » est actuellement en cours.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Un nouveau-né est décédé à Sadatou (Goudiry) des suites d'une excision clandestine pratiquée à l'insu des parents. - La grand-mère paternelle Doussou Kanté (85 ans) et Maïmouna Kanté ont été interpellées et placées en garde à vue. - Une enquête pour « mutilation génitale féminine ayant entraîné la mort » est en cours.
Auteur: Ousmane Ndiaye
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Commentaires (6)

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    Ba ⭐ Top commentaire il y a 13 heures
    Non non et non comment peut on faire ça a un bebe fille de moins d’un.mois.
    C’est de la barbarie pure et dure, un non respect de la vie humaine ,ces soit disant maman doivent subir une punition exemplaire
    D’ailleurs il faut une petition pour plus mediatiser cet acte ignoble.méprisable et incomprehensible.
    C’est quoi ça et de grace ne me parler pas de tradition
    Mutiler une fille a peine né jusqu’a mort s’en suive est d’une cruauté absolue, aucune circonstance attenuante ne doit prevaloir
  • avatar
    Oustaz Jacuzzi il y a 14 heures
    nouveau-né/excision........noiraud tu es un sauvage !!
  • avatar
    ndy il y a 12 heures
    A mon avis il y a parfois derrière ça de la bêtise crasse, de la perversion, des troubles mentaux. Certains ne voient pas l'enfant comme une personne à part entière mais un bout d''eux mêmes . Ces adultes toujours penchés sur le sexe des enfants , des adolescentes , obsédés par les orifices vraiment ça peut pas développer un pays
  • avatar
    baba il y a 12 heures
    ce n'est pas la première fois que j'entends ça . des bébés de 1 mois qui meurent parce que les "parents" veulent vite marquer leur organes génitaux. Pauvres bébés qui ne choisissent pas leurs parents et tombent en enfer.
  • avatar
    yalla il y a 9 heures
    ça et l'habitude corriger les enfants sévèrement , de ne rien expliquer, ça ne crée pas des adultes confiants ou courageux au contraire des soumis , des nerveux, des méchants et parfois des dérangés.

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