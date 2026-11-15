Goudiry : Un nouveau-né décède des suites d’une excision clandestine, deux femmes interpellées
Un nouveau-né de quelques jours a tragiquement perdu la vie des suites d’une mutilation génitale féminine (MGF) pratiquée clandestinement à Sadatou (département de Goudiry, région de Tambacounda). La gendarmerie a ouvert une enquête et placé deux femmes en garde à vue.
La mère, Mariama Kanté, s’était installée à Sadatou chez son beau-frère pour accoucher en toute sécurité au poste de santé local, où elle a donné naissance à une fille le 11 novembre 2026.
De retour au domicile, la grand-mère paternelle, Doussou Kanté (85 ans), a souhaité baigner le bébé. En raison de son grand âge, elle s’est faite seconder par Maïmouna Kanté (vendeuse de condiments, née en 1975). À l'insu des parents, les deux femmes ont procédé à une excision et à une infibulation du nourrisson à l'aide d'une lame, Maïmouna tenant l'enfant pendant l'acte.
Informée le lendemain vers 17 heures, la mère constate rapidement que le bébé se tord de douleur. Face aux complications, la famille tente d'abord des soins de fortune (parfum, bleu de linge) avant de ramener l'enfant au poste de santé de Sadatou.
Référé au district sanitaire de Dianké Makha le 13 novembre, le nourrisson a finalement succombé à ses blessures à 23 heures, en cours d’évacuation vers l’hôpital régional de Tambacounda.
Saisie de l'affaire, la brigade de gendarmerie de Dianké Makha a procédé à l'interpellation et au placement en garde à vue de Doussou Kanté et Maïmouna Kanté. Une enquête pour « mutilation génitale féminine ayant entraîné la mort » est actuellement en cours.
Commentaires (6)
C’est de la barbarie pure et dure, un non respect de la vie humaine ,ces soit disant maman doivent subir une punition exemplaire
D’ailleurs il faut une petition pour plus mediatiser cet acte ignoble.méprisable et incomprehensible.
C’est quoi ça et de grace ne me parler pas de tradition
Mutiler une fille a peine né jusqu’a mort s’en suive est d’une cruauté absolue, aucune circonstance attenuante ne doit prevaloir
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