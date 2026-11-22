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Auteur: Paul Faye, correspondant Seneweb-Sédhiou

Goudomp : 4 000 personnes attendues à l'accueil du président de la République

Le comité préparatoire de l'accueil du président Diomaye Faye, annoncé à Goudomp le 19 décembre prochain, met les bouchées doubles pour réussir la mobilisation départementale. Réuni à cet effet, le comité s'est engagé à mobiliser 4 000 personnes issues des 15 communes du département pour réserver un accueil populaire et chaleureux au chef de l'État.

Au-delà de cette mobilisation que l'on veut populaire selon Moussa Dramé, président du comité préparatoire, Goudomp entend faire de cette visite une vitrine de la richesse culturelle du département. Les acteurs culturels locaux seront ainsi fortement impliqués dans les activités d'accueil et d'animation, avec l'ambition de mettre en lumière le patrimoine artistique et les traditions de Goudomp et, au-delà, de la région de Sedhiou.

Par ailleurs, un mémorandum recensant les projets annoncés, ceux en cours et ceux à l'arrêt dans le département a été rédigé. Il sera présenté au nom de l'ensemble des élus locaux au président Bassirou Diomaye Faye.

À travers ces engagements, le comité entend conjuguer forte mobilisation populaire, valorisation du patrimoine culturel et plaidoyer pour la réalisation des projets structurants du département.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le comité préparatoire de l'accueil du président Diomaye Faye à Goudomp, prévu le 19 décembre, s'engage à mobiliser 4 000 personnes issues des 15 communes du département. - Les acteurs culturels locaux seront fortement impliqués dans les activités d'accueil et d'animation pour mettre en lumière le patrimoine artistique et les traditions de Goudomp et de la région de Sedhiou. - Un mémorandum recensant les projets annoncés, en cours et à l'arrêt dans le département sera présenté au président Bassirou Diomaye Faye au nom des élus locaux.