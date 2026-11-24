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Auteur: Senewebnews-RP

Grand-Yoff : « Il me donnait de l'argent et m'interdisait d'en parler », l’effroyable témoignage d’une ado de 13 ans

Tout part d’une lettre-plainte déposée le 15 septembre. Dans ce courrier, K. Diouf dénonce des « agissements de nature sexuelle » subis par sa fille de 13 ans, A. F., depuis un an. Reprise par Libération, elle accuse directement son colocataire au quartier Arafat, M. Thioune, âgé de 57 ans.

Lors de son audition devant les policiers, l'adolescente confirme la gravité des faits. La victime explique que le quinquagénaire lui « exhibait à plusieurs reprises son sexe pour le frotter contre sa poitrine », avant de lui imposer des rapports sexuels. Pour acheter son silence, il lui donnait régulièrement de l'argent et lui interdisait d'en parler à ses parents.

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Le 21 novembre, le commissariat de Grand-Yoff interpelle le suspect. Face aux enquêteurs, le mis en cause reconnaît que la fille venait souvent dans sa chambre et qu'il lui remettait de l'argent. Il assure toutefois que c'était uniquement « en contrepartie de commissions effectuées à la boutique » et nie en bloc les abus sexuels.

Mais sa version ne tient pas face aux « conclusions accablantes du rapport médical » et aux témoignages recueillis, note Libération. Il a été placé en garde à vue.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Une lettre-plainte déposée le 15 septembre par K. Diouf dénonce des agissements de nature sexuelle subis par sa fille de 13 ans, A. F., depuis un an, et accuse son colocataire M. Thioune, 57 ans, au quartier Arafat. - L'adolescente confirme les faits devant les policiers et explique que le quinquagénaire lui donnait régulièrement de l'argent et lui interdisait d'en parler à ses parents. - Le 21 novembre, le commissariat de Grand-Yoff interpelle le suspect, qui reconnaît lui remettre de l'argent mais nie les abus sexuels ; il a été placé en garde à vue face aux conclusions du rapport médical.